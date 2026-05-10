La Lamborghini Fenomeno Roadster embarque un bloc V12 hybride développant 1080 ch

Lamborghini
dévoile la Fenomeno Roadster
, une version découvrable de la supercar hybride
Fenomeno présentée en 2025.
La Lamborghini Fenomeno Roadster bénéficie d'un ensemble aérodynamique entièrement nouveau par rapport à la supercar hybride en version coupé
, conçu pour garantir des performances maximales en l'absence de toit.
Un aileron supplémentaire monté sur le pare-brise dirige le flux d'air vers l'habitacle et le canalise vers le compartiment moteur.
Grâce à de nouveaux éléments aérodynamiques, le Fenomeno Roadster atteint les mêmes niveaux d'appui, de stabilité et d'équilibre que le Coupé, tout en assurant un le refroidissement du moteur et des freins.
Le châssis de la Fenomeno Roadster repose sur une structure monocoque entièrement en fibre de carbone associée à une structure avant composée de fibres de carbone courtes imprégnées de résine (Forged Composite).
Le bolide italien à transmission intégrale embarque un bloc V12 hybride composé de quatre moteurs.
Le moteur V12 atmosphérique de 6498 cm3 développe 835 ch à 9 250 tr/min. Le couple maximum du V12 est de 725 Nm à 6750 tr/min, dont 80% est libéré à partir de 3 500
tr/min. Le V12 le plus puissant jamais produit par la marque de Sant'Agata Bolognese est assisté par trois moteurs électriques développant une puissance cumulée de 245 ch. Les deux moteurs électriques avant débitent chacun une puissance de 149 ch et un couple de 350 Nm. Les moteurs électriques sont alimentés par une petite batterie de 7 kWh.
Le système hybride
produit jusqu'à 1 080 ch.
Les performances
du roadster de Sant'Agata Bolognese sont stratosphériques: une accélération de zéro à 100 km/h en 2,4 secondes et un 0 à 200 km/h exécuté en 6,8 secondes.
La vitesse de pointe sur circuit fermé de la Fenomeno Roadster atteint 340 km/h.
Il faut près de 30 mètres au système de freinage en carbone-céramique pour arrêter la Fenomeno Roadster à une vitesse de 100 km/h.
La Fenomeno Roadster est le roadster Lamborghini le plus rapide jamais produit à ce jour.
La Lamborghini Fenomeno Roadster est une édition limitée qui sera produite à 15 exemplaires.