La citadine électrique sportive Opel Corsa GSE développe 281 ch et 345 Nm de couple

L'Opel Corsa GSE
perpétue la tradition des Corsa
sportives. GSE signifie Grand Sport Electric.
L'Opel
de série la plus rapide à l'accélération, avec un 0 à 100 km/h en 5,5 secondes
, embarque un bloc électrique délivrant une puissance de 281 ch
(207 kW) et 345 Nm de couple
. Sa vitesse maximale atteint 180 km/h.
La Corsa GSE embarque une batterie lithium-ion
de 54 kWh (51 kWh utiles). Pour garantir des performances
constantes dans le temps, les ingénieurs Opel ont spécifiquement adapté la gestion thermique de la batterie aux exigences spécifiques de la gamme GSE.Trois modes de conduite
sont proposés :
- Sport : réglages orientés performance pure, avec une calibration spécifique optimisée « circuit » délivrant l'intégralité de la puissance
- Normal : 170 kW (231 ch), réglages dynamiques équilibrés et vitesse maximale également portée à 180 km/h
- Eco : priorité à l'efficience, avec une vitesse maximale limitée à 150 km/h
Le comportement dynamique est renforcé par un différentiel autobloquant Torsen, un châssis sport abaissé, des suspensions spécifiques, une direction et un pédalier optimisés, ainsi que des freins haute performance à quatre pistons pour un freinage immédiat.
La Corsa GSE affiche un caractère sportif affirmé: boucliers avant et arrière spécifiques GSE, jantes de 18 pouces, système de freinage haute performance Alcon, sièges sport, ceintures jaunes et affichages digitaux avec données de performance.
La version haute performance de la citadine électrique Opel
fait renaître l'ADN sportif des précédentes générations. La Corsa A GSi visait déjà les amateurs de petites sportives dynamiques en quête de sensations.
La Corsa de série la plus puissante jamais produite sera lancée fin 2026.Design extérieur affirmé
L'Opel Corsa GSE affiche ses ambitions sportives. La version GSE renforce le caractère dynamique de la Corsa actuelle grâce à des boucliers avant et arrière spécifiques, au dessin plus acéré. Des prises d'air visuelles, des éléments noir en partie basse et des passages de roues élargis contrastent avec la teinte blanche irisée de la carrosserie. Le toit noir et le spoiler arrière noir accentue la posture résolument sportive. Les jantes de 18 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S (215/40 R18) assurent une assise sans compromis. Derrière les jantes à trois branches, les étriers de frein Alcon siglés GSE attirent le regard. La signature GSE est apposée sur les flancs du véhicule.Design intérieur
L'esprit sportif se prolonge à bord. La Corsa GSE revisite les codes des modèles sportifs historiques Opel tout en les projetant dans une interprétation moderne et technologique. Le conducteur et le passager avant prennent place dans des sièges sport avec inserts en Alcantara et appuie-têtes intégrés, habillés d'un motif noir, gris et jaune à damier. Les ceintures de sécurité jaunes accentuent le contraste. Le niveau de finition se traduit également par un volant et des panneaux de portes en Alcantara, des accoudoirs surpiqués de jaune, une planche de bord ornée du logo GSE sur fond gris argenté, ainsi que des pédales sport en aluminium ainsi que d'autres éléments spécifiques complétant l'ambiance exclusive.
L'ensemble des informations essentielles est affiché sur un combiné numérique personnalisable et un écran tactile central couleur de 10 pouces. Les interfaces intègrent des données dédiées GSE telles que les forces G, les performances d'accélération et les informations de gestion de la batterie, avec des graphismes spécifiques à l'univers GSE. Equipements technologiques et de confort
La Corsa GSE intègre plusieurs équipements technologiques et de confort : sièges et volant chauffants, caméra de recul à 180°, système d'accès et de démarrage sans clé (Keyless Entry & Start), ainsi qu'un chargeur embarqué bidirectionnel (V2L). La technologie V2L permet de recharger le véhicule électrique
et d'alimenter des appareils externes (du vélo électrique au barbecue électrique) directement via la batterie.