La Volkswagen ID. Polo GTI de 226 ch franchit le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes

50 ans après le lancement du premier modèle portant les trois lettres légendaires GTI, Volkswagen
présente la toute première déclinaison électrique de l'appellation sportive.
La Volkswagen ID. Polo GTI
développe une puissance de 226 ch (166 kW). La petite sportive allemande franchit le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes, tout en étant adaptée à un usage au quotidien.
À l'instar de la première GTI de 1976, la puissance développée par le groupe motopropulseur de l'ID. Polo GTI est transmise au train avant, avec un couple maximal de 290 Nm disponible immédiatement.
La répartition du couple sur le train avant est équilibrée grâce au différentiel avant électronique à glissement limité.
L'ID. Polo GTI est présentée en première mondiale à l'occasion
des 24 Heures du Nürburgring. Caractéristiques GTI
Avec son design épuré, ses caractéristiques GTI, sa motorisation de 226 ch et sa transmission avant, l'ID. Polo GTI s'inscrit dans la lignée de la première Golf
GTI de 1976.
Les caractéristiques du modèle thermique ont été transposés, tant sur le plan esthétique que technique, sur la version électrique. Le différentiel avant à glissement limité, le châssis Sport adaptatif DCC à régulation électronique et sa direction progressive spécifiquement conçue pour la GTI font partie de la dotation technique de série. La puissance de 226 ch (166 kW) et le couple maximal de 290 Nm sont disponibles immédiatement. La première GTI électrique offre les mêmes sensations qu'une GTI classique.Mode de conduite « GTI »
Un mode de conduite « GTI » est activable via un bouton-poussoir placé sur le volant Sport. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour activer un mode dans lequel les paramètres de conduite et le réglage du châssis sont configurés pour optimiser le comportement dynamique de la voiture électrique
. Le moteur électrique, la direction progressive et le châssis Sport adaptatif DCC sont configurés pour assurer une sportivité maximale. Le tableau de bord se pare alors d'une palette de couleurs spécifique et l'affichage à bord modifie sa signature graphique.Moteur
Le moteur APP290 développe la puissance transmise au train avant de l'ID. Polo GTI.Batterie
Le système est alimenté par une batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) d'une capacité (nette) de 52 kWh. Autonomie
La batterie offre une autonomie pouvant atteindre 424 km en cycle WLTP.Recharge en courant continu
La batterie de 52 kWh peut être rechargée à une puissance maximale de 105 kW sur des bornes en courant continu. Avec sa courbe de charge régulière, la batterie passe de 10 à 80 % en environ 24 minutes sur une borne de recharge rapide.Design extérieur GTI
L'ID. Polo GTI affiche un design épuré avec des proportions équilibrées.
Les lignes de la voiture
sont en adéquation avec le langage stylistique de Volkswagen baptisé « Pure Positive », qui confère à la petite sportive une allure épurée et puissante avec des jantes en alliage de 19 pouces. À l'avant, le liseré rouge signe l'appartenance de la voiture à la famille GTI. Ce signe distinctif remonte à la première Golf GTI. Sur l'ID. Polo GTI, le liseré s'étend sur presque toute la largeur de la partie avant. Vue de face, à gauche du liseré rouge, il y a le logo GTI en relief. Au-dessus, une bande lumineuse à LED, avec le logo VW
illuminé et les feux matriciels à LED « IQ
.Light », marque visuellement la proue de la voiture. Un peu plus bas sur le bouclier, il y a la prise d'air avec sa grille en nid d'abeille, un motif alvéolé typique de la GTI. Sur l'extérieur, deux inserts verticaux peints en rouge agrémentent chaque côté du bouclier avant. Leur design rappelle les anneaux de remorquage sur les modèles de course.
L'ID. Polo GTI se caractérise par ses lignes claires. Le dessin du montant de custode est issu de la première Golf. Le profil du montant arrière affirme clairement l'héritage Volkswagen de la voiture. Le design arrière affiche un style nettement identifiable. La Polo GTI électrique se distingue par son becquet de toit scindé en son milieu. La signature lumineuse de l'ID. Polo GTI est marquée par les feux arrière « IQ.Light », dont les deux éléments extérieurs à LED sont en relief. Sur la GTI, la bande transparente entre les deux blocs optiques ainsi que le logo VW sont illuminés en rouge. Le diffuseur arrière de couleur noire, scindé en deux segments, dégage une impression de puissance. Design intérieur GTI
Le rouge et le noir prédominent dans l'habitacle de l'ID. Polo GTI. De nombreux éléments des organes de commande et d'affichage à bord arborent ces deux couleurs. Les surpiqûres décoratives du volant Sport GTI constituent des éléments de contraste en rouge. La couronne du volant comporte un repère rouge en position à midi, un attribut courant sur les volants des voitures
de course. Un liseré rouge s'étire sur toute la largeur du tableau de bord. Ces détails stylistiques s'harmonisent avec les surpiqûres décoratives rouges, qui habillent les garnitures de portes, les bords extérieurs avant des sièges avant Sport, et la banquette arrière. Un motif réinterprétant le tartan écossais des modèles GTI historiques habille les surfaces intérieures des sièges. Les appuie-têtes des sièges Sport avant arborent le monogramme GTI rouge. Le motif est également présent, en version illuminée, sur le volant Sport multifonction. Sur le volant, deux palettes permettent de régler les niveaux de récupération.Combiné d'instruments
L'habitacle de l'ID. Polo GTI présente une structuration claire des organes de commande et d'affichage à bord. Le « Digital Cockpit » (tableau de bord numérique) et l'écran d'infodivertissement sont disposés sur un même axe visuel. Le « Digital Cockpit » de 26,0 cm de diagonale (10,25 pouces) propose différents affichages. Lorsque le conducteur active l'affichage rétro via le bouton « View » situé sur le volant, les instruments affichés sur le tableau de bord s'apparentent visuellement à ceux de la Golf I. L'écran tactile du système d'infodivertissement, situé au centre de la planche de bord, mesure 32,77 cm de diagonale (12,9 pouces), ce qui correspond à la taille d'une tablette. Lorsque l'affichage rétro est activé, des détails graphiques dans le style de la Golf I s'affichent sur cet écran: l'affichage des pistes pour les morceaux de musique à l'écoute est représenté sous la forme d'une cassette audio à bande, le support audio courant des années 1980 à bord des véhicules automobiles
de l'époque.Espace intérieur
Grâce aux modules de motorisation compacts, l'ID. Polo GTI optimise l'espace utile. Les passagers bénéficient ainsi de 19 mm d'espace intérieur supplémentaire par rapport à la Polo GTI à moteur thermique (MQB). La largeur de l'habitacle et la hauteur sous pavillon ont augmenté. Le volume du coffre est supérieur de plus de 25 %, passant de 351 litres à 441 litres. Lorsque les dossiers des sièges arrière sont rabattus, le volume de chargement atteint 1 240 litres. L'ID. Polo GTI s'impose comme le véhicule le plus polyvalent et le plus dynamique de l'histoire de la gamme. Pouvant supporter une charge verticale (poids à la flèche) de 75 kg, le système d'attelage peut accueillir un porte-vélos avec deux vélos électriques. Avec une charge tractable pouvant atteindre 1,2 t (remorque freinée, pente à 12 %), la Volkswagen Polo
GTI électrique peut tracter des deux-roues motorisés sur une remorque.« Connected Travel Assist » avec reconnaissance des feux de signalisation
Conçue sur la base de la plateforme MEB plus et dotée de logiciels récents, l'ID. Polo GTI est équipée d'un large éventail de systèmes d'assistance à la conduite
. Certains systèmes sont également proposés en option, à l'instar de l'assistant de conduite semi-autonome
« Travel Assist ». Capable d'exploiter des données en ligne, le système est appelé « Connected Travel Assist » (assistant de conduite semi-autonome connecté). Le système d'aide à la conduite
avec fonction de contrôle latéral et longitudinal (contrôle de vitesse et de direction) reconnaît, dans les limites du système, les feux de signalisation. Lorsque le système « Connected Travel Assist » détecte un feu rouge, le freinage automatique est activé jusqu'à l'arrêt total du véhicule. One Pedal Driving
La conduite à une seule pédale (One Pedal Driving) assure une forte décélération de la voiture simplement en relâchant la pression exercée sur la pédale d'accélérateur.