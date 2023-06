L'originale Citroën C3 Pluriel célèbre ses 20 ans

Laest unproposant: une berline , une berline panoramique, un cabriolet , un spider et un spider pick-up.La C3 Pluriel repousse les limites de laLa modularité unique aux configurations multiples de la petite berline 3 portes C3 Pluriel lui permet de répondre à de multiples envies du jour.Dans sa configuration d'origine, c'est uneEn ouvrant le toit, la berline se transforme en, qui offre une sensation de plein-air.Grâce à une capote électrique, elle se transforme en. Cette configuration met en valeur les arches.En retirant les arches, la C3 Pluriel est capable de prendre la forme d'unUne fois les arches retirées et les sièges arrière rabattus, la C3 Pluriel devient unLancée en mai 2003, un an après la berline polyvalente C3, la Citroën C3 Pluriel célèbre sesLa C3 PlurielLeest renforcé avec despour permettre à ses usagers d'être en sécurité comme dans une voiture fermée.Le véhicule est équipé de l'ABS et du freinage d'urgence.A l'intérieur du véhicule original, on retrouve 4 sièges et une isolation acoustique et thermique travaillée.Grâce à son large pare-brise et ses vitres généreuses, la C3 Pluriel offre unedans toutes ses configurations.Lesoffrent une belle visibilité tout en contribuant au design original de la voiture.La Citroën C3 Pluriel a été élue cabriolet de l'année en 2003.La Citroën C3 Pluriel a été produite jusqu'en 2010 dans l'usine de Villaverde en Espagne à