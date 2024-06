La voiture est le moyen de transport le plus utilisé par les Français pour les vacances

Alors que les vacances d'été approchent,L'enquête 2024OpinionWay pour Point S sur les Français et les départs en vacances révèle des intentions de départ de 55 % chez les Français, en progression de 3 points par rapport à l'année 2023.Un décrochage entre les générations est observé, les plus jeunes déclarant partir à 64 % contre 50 % pour leurs ainés.Un clivage entre CSP est observé avec une différence de 19 points, 69% CSP plus et 50% CSP moins.31 % des Français déclarent qu'ils ne partiront pas en vacances tandis que 14% ne savent pas encore.71 % des Français partiront en vacances en voiture.Derrière, l'avion est stable à 17 % tandis que le train baisse de 3 points pour afficher 9 % d'intentions de départ.La voiture est largement plébiscitée par les Français avec 67% d'entre eux qui partiront avec leur voiture individuelle (en hausse de 4%), au détriment du covoiturage (3%) et de la location de véhicule (1%).Parmi ceux qui partiront en vacances en voiture individuelle, 84% partiront avec une voiture thermique, bien loin devant la voiture hybride à 12% et la voiture électrique à 3%.Le recul de 3 points du thermique, au profit de l'hybride (plus 2 points) et de l'électrique (plus 1 point) est à l'image de l'évolution du parc automobile Parmi ceux qui partiront en vacances, 75 % des Français choisissent leur mode de transport pour des raisons pratiques, contre 43 % pour des raisons économiques.Seuls 14 % des Français justifient le choix de leur moyen de transport pour des raisons écologiques.« Nous observons un phénomène très paradoxal avec une société partagée entre les préoccupations écologiques et la réalité des comportements qui se heurte aux réalités physiques notamment dans les choix de modes de déplacements » indique Frédéric Micheau, Directeur Général Adjoint d'OpinionWay.Une part importante de la population interrogée déclare avoir l'intention de pratiquer l'écoconduite, dont 67 % pour des raisons économiques et 53 % pour des raisons écologiques.Deux tiers des personnes qui envisagent d'utiliser une voiture individuelle pour leurs vacances utiliseront encore leur voiture une fois arrivée sur leur lieu de vacances. Ils sont en revanche 35%, un point de plus que l'année 2023, à envisager le vélo et la trottinette (21%), les transports en commun (12%) ou un deux-roues motorisé (3%).Deux tiers des Français préparent leur véhicule avant le départ (66%).Un tiers (33%) ne prépare pas son véhicule, dont 26 % parce qu'ils déclarent le faire entretenir toute l'année.4% ne le font pas pour faire des économies.« Cette nouvelle étude Point S par OpinionWay révèle pour la quatrième année consécutive l'attachement des Français à la voiture lors de ce moment tant attendu que représentent les vacances d'été. » explique Lionel Haberlé, Directeur Marketing et Communication de Point S.: Sondage OpinionWay pour Point S - enquête annuelle 2024 réalisée par Opinionway sur les Français et les départs en vacances.: Enquête réalisée par Opinionway auprès d'un échantillon de 1033 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, les 29 et 30 mai 2024.Image par Pexels de Pixabay