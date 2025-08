L'Opel Manta B célèbre ses 50 ans

Arrivée durant l'été 1975, l'a repris le flambeau de son aînée.Lancée en 1970, l'Opel Manta de première génération est rapidement devenue un phénomène culte.La deuxième génération de la Manta a fait ses débuts à l'IAA de Francfort avec l'Ascona B. La Manta B et l'Ascona B partagent une base technique commune avec des personnalités différentes.Conçue comme un coupé sportif pur-sang, la Manta B a fait sa première à l'IAA en 1975. La Manta B combinait des performances de conduite et une maniabilité exemplaires avec une économie remarquable et un espace pour jusqu'à cinq personnes.La Manta de deuxième génération se distinguait par sa silhouette élancée et allongée, un capot bas, une généreuse surface vitrée et de grands phares rectangulaires. Un arceau de sécurité intégré renforçait la sécurité passive.L'engouement pour la Manta B était alimenté par les nombreuses versions sportives. La "petite berline " Manta Berlinetta avec sa sellerie velours, ses jantes sport et son volant sport, respirait la sportivité luxueuse. En 1975, Opel a lancé la Manta GT/E, la présentant comme une "pièce de collection à la dynamique sportive et à l'élégance racée". La GT/E tenait ses promesses : capot noir mat, garnitures largement chromées, un volant sport à rayons métalliques et un tableau de bord avec compte-tours, voltmètre et manomètre de pression d'huile. La voiture était dotée d'une suspension plus ferme et d'une direction plus directe. Les essayeurs automobiles de l'époque ont noté que la GT/E, avec ses 105 ch (77 kW) et sa vitesse de pointe de 185 km/h, égalait ou même surpassait des modèles concurrents, pourtant nominalement plus puissants.En 1981, Opel a présenté la Manta 400 au Salon de Genève et à l'IAA de Francfort/Main, en tant que successeur de l'Ascona. La version routière du moteur 2.4 litres 16V offrait 144 ch (106 kW). Le moteur optimisé (Phase III) du véhicule de compétition, destiné uniquement à un usage sportif, développait environ 280 ch (206 kW).En 1983, Erwin Weber et Gunter Wanger ont décroché le Championnat d'Allemagne des rallyes au volant d'une Manta 400. En France, Guy Fréquelin a remporté le titre de champion la même année.La Manta B est restée en production, sous diverses versions, jusqu'en 1988. Avec 13 ans d'existence, elle est la génération de modèles Opel produite la plus longtemps. Elle affichait un coefficient de traînée bas de 0,352, surpassant certaines voitures de sport de son époque.