Près de 3 Français sur 5 ne font pas les contrôles nécessaires sur leur voiture avant de prendre la route des vacances

A l'approche du chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens, une étude réalisée par le spécialiste des huiles moteur Mobil 1, montre que les automobilistes Français ne sont pas toujours bons élèves au moment de prendre la route.
Alors qu'ils parcourent en moyenne 708 km pour se rendre sur leur lieu de vacances, près de 3 Français sur 5 (59%) n'effectuent pas les contrôles essentiels sur leur véhicule avant de prendre le volant
.
Les automobilistes Français disent s'occuper en priorité des bagages (54%), de l'itinéraire (43%) et des rafraîchissements (42%). Anticiper des divertissements est également très important pour la Gen Z et les millenials : 24% des 17-24 ans, 24% des 25-34 ans et 28% des 39-44 ans prévoient des distractions pour leur voyage.
En ce qui concerne la sécurité sur la route, 4 automobilistes Français sur 5 négligent de vérifier chaque mois l'état de leur véhicule.
En prévision de leurs vacances, les Français vérifient principalement la pression des pneus (74%) et le niveau d'essence (64%). Ces vérifications varient d'une génération à l'autre : 44% des jeunes conducteurs
(17-24 ans) vérifiant la pression des pneus, soit près de la moitié (84%) des baby-boomers.Une méconnaissance des contrôles essentiels marqués chez les jeunes conducteurs
Parmi les automobilistes n'effectuant jamais de contrôle, 19% déclarent ne pas savoir quoi vérifier. 41% des conducteurs Français ne savent pas reconnaître que le voyant d'alerte de pression d'huile est un indicateur clé que le niveau d'huile de la voiture
doit faire l'objet d'une vérification. Ce chiffre monte à 69% chez les jeunes conducteurs (17-24 ans). 1 automobiliste sur 10 (10%) estime que l'huile de moteur doit être vérifiée quand il entend un cliquetis, un tic-tac, un crissement ou un grincement. Cette attention portée aux seuls signaux sonores peut amener les conducteurs à identifier et remédier beaucoup trop tard aux problèmes techniques, entraîner des dommages pour la voiture et réduire l'efficacité du carburant.
Olivier Sutton, Technical Specialist - Passenger Car Engine Oils chez ExxonMobil Technology and Engineering, déclare : « Les road trips répondent aux envies de liberté et de facilité de déplacement des Français pendant l'été. Mais ces derniers doivent être attentifs aux vérifications essentielles de leur voiture, telles que le niveau d'huile moteur. Vérifier sa voiture en amont d'un grand voyage est primordial pour pouvoir évaluer l'état du moteur. Autrement, le véhicule peut souffrir de dommages irréversibles. Même sans prendre la route sur de longues distances, il est recommandé aux conducteurs de vérifier l'huile moteur pour leur propre sécurité et celle de leurs proches. Ils ne doivent pas attendre l'apparition d'un voyant rouge. Pour ce faire, le meilleur moyen est d'utiliser la jauge de niveau d'huile : si les conducteurs voient les signaux « min » ou « add », il est nécessaire de faire le plein. »Source
: Mobil 1Méthodologie de l'étude
: Etude menée par Censuswide auprès de 2 000 Français âgés de 17 ans et plus entre les 2 et 7 juillet 2025.
Photo personne-individu-main-meconnaissable-4895412 de Gustavo Fring sur Pexels