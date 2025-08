Plus d'1 Français sur 5 jette des déchets par la fenêtre de sa voiture sur autoroute.

La Fondation Vinci Autoroutes publie les résultats de la 11ème édition de l'enquête estivale réalisée par Ipsos sur la façon dont24 % des Français considèrent que montrer l'exemple est un moyen efficace pour lutter contre le jet de déchets sauvages.52 % des mères et 24 % des pères transmettent les bonnes pratiques environnementales à leurs enfants.21 % des 55-75 ans déclarent que ce sont leurs enfants qui les ont le plus fait évoluer dans leur apprentissage au respect de l' environnement En 2025, 22 % des Français déclarent jeter leurs déchets par la fenêtre de leur véhicule lorsqu'ils circulent sur autoroute et 37 % font de même sur la voie publique., sans attendre de trouver une poubelle, alors qu'il y en a sur la totalité des aires d'autoroutes, soit toutes les 10 minutes de trajet environ. Parmi les déchets, on retrouve en grande partie des déchets organiques (19 %), des mégots (18 % des fumeurs), des papiers ou des emballages (6 %), et des bouteilles en plastique ou des canettes (6 %).Ces pratiques inciviques sont plus nombreuses sur la voie publique : 37 % des Français avouent jeter des déchets sur les trottoirs ou dans la rue.28% des jeunes de moins de 35 ans déclarent jeter des déchets par leur fenêtre lorsqu'ils roulent sur l'autoroute.Près d'1 jeune de 35 ans sur 2 admet jeter des déchets sur la voie publique et 32 % des fumeurs de moins de 35 ans avouent jeter des mégots dans la rue ou sur les trottoirs.Près d'un fumeur sur cinq (18 %) reconnaît jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture, et beaucoup ont tendance à sous-estimer les conséquences de ce geste. Parmi eux, seuls 55 % considèrent le risque d'incendie comme extrêmement important.Ils sont également peu nombreux à percevoir le risque de pollution des sols et des eaux comme majeur (51 %).Plus préoccupant encore : 34 % estiment que jeter un mégot n'a presque jamais de conséquences graves,. Et pourtant, 28 % de ces fumeurs déclarent avoir déjà été touchés, directement, par des incendies de forêt.Bernadette Moreau indique : « Les Français de tous âges considèrent unanimement que jeter un déchet est un geste grave, quel que soit le lieu, (espace naturel, ville, autoroute, hall d'immeuble, etc.). La responsabilisation individuelle et collective passe indéniablement par l'exemplarité et l'éducation. La bonne nouvelle, c'est que chacun peut prendre sa part et que la transmission intergénérationnelle apparaît comme une solution efficace à encourager. »Face au constat sur le jet de déchets, plus de la moitié des Français sont favorables à des mesures répressives, notamment l'augmentation des amendes (33%) et la surveillance par caméras (23%).Autre point marquant: le respect des règles de vie en société devient la première raison évoquée pour ne pas jeter ses déchets sur l'autoroute. 48 % des Français citent cette motivation.D'autres alternatives restent des leviers essentiels pour 44% des Français. Parmi eux, 24% évoquent le fait de montrer l'exemple à ses enfants, amis ou parents.Le rôle des parents apparaît essentiel : 65 % des Français considèrent que ce sont leurs parents qui les ont le plus positivement influencé dans leur apprentissage du respect de l'environnement. D'ailleurs, les mères sont en première ligne : 52 % pensent que ce sont avant tout les mères qui transmettent les bons gestes (24 % des pères).La présence d'enfants pousse de nombreux parents à faire plus attention : 34 % ramassent plus facilement leurs papiers ou restes de pique-nique, et 31 % trient davantage sur les aires d'autoroute.: 11ème édition de l'enquête estivale réalisée par Ipsos sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances pour la Fondation Vinci AutoroutesPhoto ville-route-rue-vehicule-978713 de Markus Spiske sur Pexels