Le concept électrique AMG GT XX fait le tour du monde en huit jours

Le concept électrique AMG GT XX
établit de nouvelles références, pulvérise plusieurs records et fait « Le tour du monde en huit jours ».
Le concept-car
électrique AMG parcourt 40 075 kilomètres en 7 jours, 13 heures, 24 minutes et 07 secondes
, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre à l'équateur.
Au total, le concept électrique AMG GT XX a battu 25 records longue distance sur la piste d'essai à grande vitesse de Nardò, en Italie. Parmi eux, le record de la plus grande distance jamais parcourue par un véhicule électrique
en 24 heures. Le précédent record était inférieur à 4 000 kilomètres. Le concept AMG GT XX a dépassé cette valeur : la plateforme technologique a parcouru 5 479 kilomètres en 24 heures, soit 1 518 kilomètres de plus ou environ 38 % de plus que le record précédent.
La plus grande sollicitation sur les moteurs et la batterie se produit lors de cycles de conduite à charge élevée et de charge à grande vitesse. Pour simuler ce scénario à plusieurs reprises, le concept AMG GT XX a été chargé de parcourir autant de kilomètres que possible dans les plus brefs délais. Les conducteurs
ont maintenu une vitesse constante de 300 km/h, ne s'arrêtant que pour recharger à des niveaux de puissance moyens d'environ 850 kW. Après chaque arrêt de charge, le véhicule a accéléré jusqu'à 300 km/h, encore et encore, jour et nuit, pendant huit jours ininterrompus.
Bien que capable d'atteindre des vitesses plus élevées, le rythme du véhicule a été fixé par les ingénieurs sur la base de simulations approfondies. Selon ces analyses, 300 km/h offrait l'équilibre optimal entre la vitesse sur piste et les arrêts de charge, offrant le temps global le plus rapide.
Le concept de la marque d'Affalterbach est propulsé par des technologies de transmission électrique qui entreront en production en 2026 avec l'AMG.EA. Le concept-car est doté de trois moteurs électrique à flux axial et d'une batterie haute performance refroidie directement.
Le concept AMG GT XX génère une puissance de pointe de plus de 1 000 kW, ce qui correspond à plus de 1 360 ch. Les trois moteurs sont intégrés dans des unités d'entraînement électriques (HP.EDU) hautes performances
sur les essieux avant et arrière. L'essieu arrière est équipé de deux moteurs à flux axial refroidis à l'huile, qui sont combinés à des réducteurs et à un onduleur chacun dans un seul boîtier. La propulsion électrique avant agit comme un moteur d'appoint et n'est activée qu'en cas de besoin pour fournir une puissance supplémentaire. La densité de puissance des moteurs à flux axial est environ trois fois plus élevée. Les unités offrent un rendement continu plus important et un couple plus élevé. Cela permet d'obtenir des performances de conduite de haut niveau qui peuvent être reproduites de manière répétée. Malgré des conditions de conduite extrêmes, les batteries sont restées dans une plage de température optimale, ce qui a permis une charge extrêmement rapide.
La batterie haute performance du véhicule est inspiré de la Formule 1. La batterie utilise des cellules cylindriques NCMA, qui offrent un refroidissement efficace et une densité d'énergie élevée de plus de 300 Wh/kg grâce à leur format haut et étroit. Le boîtier de la cellule en aluminium soudé au laser améliore la conductivité électrique et thermique et contribue aux performances robustes et durables de la batterie. Les cellules de la batterie sont refroidies directement par une huile non conductrice d'électricité, qui régule la température de chacune des plus de 3 000 cellules. Ce refroidissement assure une dissipation uniforme de la chaleur et la puissance continue élevée du système de stockage d'énergie. La tension de plus de 800 volts réduit le poids grâce à un câblage plus léger et raccourcit les temps de charge, tandis que la gestion thermique intelligente contrôle la température des cellules. La plate-forme technologique charge à plus de 850 kW sur une large plage de courbes de charge. En cinq minutes, il peut recharger suffisamment d'énergie pour une autonomie WLTP d'environ 400 kilomètres.