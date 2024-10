Le Mondial de l'Auto de Paris 2024 célèbre l'automobile durant sept jours

La 90éme édition ducélèbre l'automobile.Le, dont les portes se sont ouvertes au public le 15 octobre rassemble uneOutre les premières mondiales et européennes, le Mondial de l'Auto de Paris 2024 met l'accent sur laet lesqui façonnent l'automobile.Tourné vers l'avenir, le Mondial de l'Auto Paris 2024 met en scène les technologies qui ferontDes prototypes futuristes aux voitures électriques , le Mondial de l'Auto Paris 2024 est un carrefour d'innovations.Afin de cultiver la passion automobile, le salon propose de nombreuses expositions en animations aux 500 000 visiteurs attendus pendant les sept jours du car show: fabrique de l'électrique, Dream Zone, espace gaming, espace pop culture, projections, DJ Set…Les passionnés peuvent également essayer des véhicules électriques , hybrides, hybrides rechargeables, ou thermiques autour de la Porte de Versailles.21 constructeurs (Alpine, Audi Bmw , Byd, Cadillac Ford , Gac, Hongqi, Kia , Leapmotor, Mini Skoda , Skyworth, Tesla, Thk, XPeng) et pratiquement autant de fabricants de micro-voitures 500 000 visiteurs attendus en 7 joursPrès de 15 premières mondialesAlpine prototype Alpenglow HY6 Citroën C4 (restyling)Citroën C4X (restyling) Audi A6 e-tronAudi Q6 e-tronFord CapriFord e-Tourneo CourierKia EV3Skyworth QTHK LSR05XPeng P7 plusLe Mondial de l'Auto Paris 2024 revient sur plus d'un siècle de l'aventure technologique et humaine que représente l'automobile. Symbole de la liberté individuelle, l'automobile s'inscrit dans un contexte de progrès économique et social. La voiture a accompagné l'histoire de la société moderne.Les véhicules exposés :Peugeot Type 3Ford TCitroën Traction Jeep WillysCitroën 2CVMorris MiniRenault 5BMW 2002 TurboPeugeot 205Tesla Model SCitroën Ami.Cet espace interactif vise à sensibiliser les visiteurs aux enjeux de l'électromobilité et à la transformation en cours dans le secteur automobile.Les visiteurs sont guidés à travers les différentes étapes de la production d'un véhicule électrique pour explorer 1 - La batterie, pièce maitresse du véhicule électrique, sur tout son cycle de vie de l'extraction et la transformation des matières premières, en passant par la fabrication des cellules, jusqu'au recyclage en fin de vie.2 - Le moteur électrique, destiné à convertir l'électricité en énergie mécanique pour propulser le véhicule.3 - L'électronique de puissance et ses composants, pour gérer les flux d'énergie, l'autonomie et la recharge du véhicule.4 - L'hydrogène, alternative au véhicule à batterie pour des usages intensifs. Le véhicule électrique à hydrogène intègre un réservoir qui stocke l'hydrogène sous haute pression et une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en énergie électrique.5 - Les infrastructures de recharge i pour alimenter en énergie les véhicules électriques.6 - L'assemblage des véhicules électriques en France.7 - L'éco-conception, le remanufacturing des composants et le recyclage pour limiter la consommation des ressources naturelles.Le rêve automobile à l'état pur :Alpine- Pikes peakAudi-R8- DBX707- DBS Superleggera Coupé - DB11 V12Morgan- Plus four- Plus six- Continental GT- Continental GT W12- Flying Spur Hybrid- Bentayga V8 S- Cullinan- PogtadorLe Musée Matra est riche de quelque 70 véhicules, répartis en trois pôles: l'aventure industrielle, le palmarès sportif et l'esprit d'innovation. L'usine Matra de Romorantin produira les véhicules de la marque (la 530, la Bagheera, le Rancho, etc.) jusqu'à la fin de Matra Automobile en juin 2003. À partir de 1984, la firme connaît un essor avec la fabrication de l'Espace commercialisé par Renault. En janvier 2000, Matra fait travailler 3 000 personnes à Romorantin pour une production de 350 véhicules par jour.L'exposition Musée Matra rassemble une dizaine de véhicules de la marque dont la Matra-Renault Espace F1, la Matra MS650 et la Matra M25.L'exposition rassemble 25 véhicules de cinéma et séries.Le circuit de karting électrique est ouvert aux enfants à partir de 8 ans d'au moins 1,40 m (accès payant ).Les visiteurs peuvent tester leurs talents de pilote sur un simulateur.Le centre d'essais multimarque propose des essais routiers en conditions réelles sur un parcours urbain de 30 minutes (10 marques présentes, plus de 30 modèles à l'essai : Alfa Romeo Junior, Audi A3 Sportback , Audi Q4 Sportback e-tron, Audi A5 Berline , Audi SQ6 e-tron quattro, Byd Seal U-Dmi, Cadillac Lyriq, Ford Explorer , HongQi EH7, HongQi HS7, HongQi EHS9, Maxus e-Deliver 7, Skoda Kodiaq Volkswagen ID.3, XPeng G6, XPeng G9).