Le concept #2 donne un aperçu de la prochaine smart deux places

smart
présente le Concept #2
à l'occasion
du Global Brand Event « Change of Perspectives ».
Présenté à l'"Auto Beijing 2026" de Pékin, le Concept #2 électrique affiche un design peu conventionnel, qui donne un aperçu de la réinvention de la citadine électrique deux places smart
, qui succèdera à la fortwo.
Le Concept #2 incarne l'ADN fondamental de la marque smart.
Conçu sur la nouvelle architecture électrique compacte
(ECA) développée par smart, le modèle de série smart #2 incarnera la réinvention de la citadine deux places.
Guidée par la philosophie de conception globale de la marque, « Love, Pure, Unexpected », le Concept #2 est conçu par les designers de Mercedes
-Benz Global Design. La silhouette du Concept #2, pure et compacte, s'exprime à travers des volumes généreux, une palette bicolore, ainsi que des finitions en cuir raffiné. Des détails cachés et inattendus émergent sous des surfaces translucides.
Le concept de design reprend la disposition caractéristique de la micro-citadine smart, avec « les roues aux quatre coins » optimisant ainsi l'espace
intérieur malgré une longueur totale de seulement 2 792 mm.
Le Concept #2 fait preuve d'une agilité atypique grâce à un rayon de braquage de 6,95 mètres, permettant des manœuvres urbaines sans effort.
L'architecture électrique compacte (ECA) permettrait, selon smart, une autonomie proche des 300 kilomètres
et une recharge rapide en courant continu de 10 à 80 % de charge en moins de 20 minutes
.
L'architecture intègre également la capacité Vehicle-to-Load (V2L) qui permet d'alimenter des appareils externes depuis la smart.
Wolfgang Ufer, CEO smart Europe, explique: "Le Global Brand Event à Pékin marque un tournant décisif pour ce nouveau chapitre de smart, qui connaîtra son apogée en Europe cet automne. Le Concept #2 allie la créativité et la passion de notre équipe de design Mercedes-Benz et offre une vision claire des qualités futures de la smart #2. C'est un véhicule façonné par le mode de vie et les déplacements réels des clients européens de smart : sans effort, agile et efficace."
Kai Sieber, Mercedes-Benz Design, Head of Design smart, indique: "Nous pensons qu'une citadine doit faire plus que faciliter la vie, elle doit aussi procurer de la joie. Héritière du design emblématique de la fortwo, le Concept #2 transpose notre personnalité audacieuse dans une nouvelle ère où « Function becomes Fashion». Elle n'est pas seulement synonyme de praticité ingénieuse, mais constitue un véritable prolongement de l'identité personnelle."
La première mondiale de la smart #2 entièrement électrique est prévue au Mondial de l'Auto à Paris
en Octobre 2026.