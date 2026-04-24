Peugeot
fait son retour au salon international de l'automobile
de Pékin avec le Concept 6
.
Réaffirmant son ambition mondiale sur l'un des marchés automobiles
les plus influents au monde, la marque au lion présente le Concept 6. Le salon automobile
chinois marque un moment stratégique pour la marque Peugeot, qui accélère ainsi sa croissance à l»international.
La Chine joue un rôle central dans le développement international de la marque Peugeot, à la fois en tant que marché de référence pour la mobilité électrique et intelligente et comme moteur d'innovation façonnant le futur portefeuille de Peugeot.
Alain Favey, CEO de Peugeot, explique: «â€¯Le salon de Pékin est aujourd'hui une scène clé pour Peugeot. Ce salon automobile ne se limite pas seulement à présenter nos projets de futurs produits, il s'agit de réaffirmer notre ambition. La Chine est un moteur majeur de notre transformation globale, en particulier dans les domaines de l'électrification, de l'innovation et de la montée en gamme de la marque. Aujourd'hui, nous présentons deux nouveaux concept-cars qui illustrent notre vision d'un avenir audacieux pour la marque, en associant un design français félin et le plaisir de conduite à des technologies électriques et intelligentes de tout premier plan, pour la Chine comme pour nos marchés mondiaux.â€¯».
Le Concept 6 associe élégance française, design émotionnel
et technologies électriques et intelligentes de pointe.
Bien plus qu'une simple étude de style, le Concept 6 illustre la capacité de Peugeot à anticiper les attentes futures des clients et à façonner des véhicules désirables, pour la Chine comme pour les marchés internationaux.
Le Concept 6 de Peugeot exprime la vision d'une grande berline de nouvelle génération
, tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de la marqueâ€¯: l'émotion et le plaisir de conduite.
La silhouette féline associe l'élégance d'une berline au dynamisme d'un break
, évoquant l'héritage de Peugeot dans l'univers des grands breaks
de grand tourisme. Élégant et sportif, moderne et intemporel, le Concept 6 incarne une approche émotionnelle du design, mettant en valeur le savoirâ€‘faire français et un sens affirmé des proportions.
Le Concept 6 préfigure le projet d'une future gamme de grandes berlines
, produites en Chine pour la Chine, ainsi que pour l'exportation vers les marchés internationaux.
Les véhicules de série seront produits par Dongfeng sur le site de production de Wuhan.