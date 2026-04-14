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Le concept-car de berline avant-gardiste Venus préfigure la future orientation de la ligne Ioniq Le concept-car de berline avant-gardiste Venus préfigure la future orientation de la ligne Ioniq

Le concept-car de berline avant-gardiste Venus préfigure la future orientation de la ligne Ioniq

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Le concept-car de berline avant-gardiste Venus préfigure la future orientation de la ligne Ioniq

Le concept-car de berline avant-gardiste Venus préfigure la future orientation de la ligne Ioniq

Hyundai lance la ligne Ioniq en Chine avec la présentation en première mondiale de deux nouveaux concept-cars: la berline Venus Concept et le SUV familial Earth Concept.

Les futurs modèles Ioniq porteront le nom de « planètes ».

Dévoilée à quelques jours de l'ouverture du salon Auto China 2026, la berline avant-gardiste Venus Concept préfigure la future orientation de la ligne Ioniq.

Le concept Venus constitue le premiers résultat concret de la nouvelle stratégie de Hyundai en Chine, et servira de « baromètre » stylistique pour les futurs modèles de série Ioniq.

Reposant sur la philosophie "Lead, don't follow" (Se comporter en leader et non en suiveur), le concept Venus arbore une silhouette définie par une simple courbe, immédiatement reconnaissable et distinctive sur le plan émotionnel, qui fait forte impression au premier regard.

Le concept de berline Venus affiche un extérieur high-tech se distinguant par un toit à la structure allégée et un becquet transparent.

Le profil distinctif est caractérisé par une simple courbe d'une grande fluidité.

Le poste de conduite enveloppant est centré sur le conducteur.

On retrouve dans l'habitacle un éclairage d'ambiance en dégradé. Le contraste marqué entre la souplesse de la suédine et l'image de robustesse renvoyée par les garnissages de dossier de siège de couleur or chromé donne une impression de luxe. Le personnage « Lumi » s'intègre à l'ensemble pour créer un lien ludique entre le conducteur et son véhicule.

Eric Houguet, écrit le 14/04/2026

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