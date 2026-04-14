Le concept-car de SUV familial Earth de Ioniq affiche un look futuriste

Hyundai
lance une ligne Ioniq
en Chine avec la présentation en première mondiale de deux nouveaux concept-cars
: la berline
Venus Concept et le SUV
familial Earth Concept.
Les futurs modèles Ioniq porteront le nom de « planètes ».
Dévoilée à quelques jours de l'ouverture du salon Auto
China 2026, le SUV familial Earth Concept
préfigure la future orientation de la ligne Ioniq.
Le concept Earth constitue le premiers résultat concret de la nouvelle stratégie de Hyundai en Chine, et servira de « baromètre » stylistique pour les futurs modèles de série Ioniq.
Reposant sur la philosophie "Lead, don't follow" (Se comporter en leader et non en suiveur), le concept arbore une silhouette définie par une simple courbe, immédiatement reconnaissable et distinctive sur le plan émotionnel, qui fait forte impression au premier regard.
Le concept Earth est un SUV familial au design puissant et futuriste.
L'extérieur se distingue par des angles acérés et des volumes sculptés. Le concept Ioniq affiche un look futuriste rehaussé d'éléments robustes tels que des sabots de protection spécifiques et des inserts apparents en forme de boulon.
L'intérieur aux airs de « petite Terre » se dote de sièges 'air-hug' constitués de modules pneumatiques souples qui enveloppent littéralement les occupants.
L'éclairage d'ambiance, qui reproduit les ombres des arbres, est associé à des éléments technologiques discrets, pour créer un espace
calme et agréable.