Peugeot fait son retour au salon international de l'automobile de Pékin avec le Concept 8.



Le salon automobile chinois marque un moment stratégique pour la marque Peugeot, qui accélère ainsi sa croissance à l'international.



Réaffirmant son ambition mondiale sur l'un des marchés automobiles les plus influents au monde, la marque au lion présente le Concept 8.



La Chine joue un rôle central dans le développement international de la marque Peugeot, à la fois en tant que marché de référence pour la mobilité électrique et intelligente et comme moteur d'innovation façonnant le futur portefeuille de Peugeot.



Alain Favey, CEO de Peugeot, explique: «â€¯Le salon de Pékin est aujourd'hui une scène clé pour Peugeot. Ce salon automobile ne se limite pas seulement à présenter nos projets de futurs produits, il s'agit de réaffirmer notre ambition. La Chine est un moteur majeur de notre transformation globale, en particulier dans les domaines de l'électrification, de l'innovation et de la montée en gamme de la marque. Aujourd'hui, nous présentons deux nouveaux concept-cars qui illustrent notre vision d'un avenir audacieux pour la marque, en associant un design français félin et le plaisir de conduite à des technologies électriques et intelligentes de tout premier plan, pour la Chine comme pour nos marchés mondiaux.â€¯».



Le Concept 8 associe élégance française, design émotionnel et technologies électriques et intelligentes de pointe.



Bien plus qu'une simple étude de style, le Concept 8 illustre la capacité de Peugeot à anticiper les attentes futures des clients et à façonner des véhicules désirables, pour la Chine comme pour les marchés internationaux.



Le Concept 8 prépare l'avenir d'un grand SUV Peugeot, tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de la marqueâ€¯: l'émotion et le plaisir de conduite.



Le design épuré et essentiel suggère l'efficacité et la performance aérodynamique, tandis que sa stature est à la fois raffinée et puissante. Sportif dans ses proportions, le Concept 8 annonce un prochain grand SUV de Peugeot, incarnant puissance, espace et dynamisme.



Le Concept 8 préfigure le projet d'un futur grand SUV, produit en Chine pour la Chine, ainsi que pour l'exportation vers les marchés internationaux.



Le véhicule de série sera produit par Dongfeng sur le site de production de Wuhan.