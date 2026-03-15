Le concept futuriste Vision Meta Turismo incarne la vision de Kia pour une nouvelle ère de mobilité

Dévoilé à l'occasion
de la célébration des 80 ans de la marque Kia
, le concept futuriste Vision Meta Turismo
incarne la vision de la marque coréenne pour une nouvelle ère de mobilité.
Le concept futuriste entend rendre hommage à la vitesse et à l'élégance des trajets longue distance des années 1960.
Le concept Kia
Vision Meta Turismo associe des performances
de premier ordre à un intérieur au style lounge.
Le Kia Vision Meta Turismo réinterprète de façon moderne trois concepts clés :
- Conduite dynamique
- Expérience immersive via l'interaction numérique
- Espace
lounge spacieux et accueillant
L'extérieur reflète la philosophie de design de la marque coréenne Kia, « Opposites United » (L'alliance des contraires), avec une silhouette futuriste mêlant des surfaces douces et des éléments géométriques.
À l'intérieur, le design renforce l'interaction entre l'humain et la mobilité grâce aux technologies numériques et crée une expérience immersive pour le conducteurs
et les passagers, avec des éléments de design uniques et un espace intérieur généreux.
Le volant du concept Vision
Meta Turismo réinvente l'interface de conduite. La commande de nouvelle génération propose une expérience de conduite plus immersive avec trois modes numériques (Speedster, Dreamer et Gamer), utilisant la technologie AR Head-Up Display (affichage tête-haute avec réalité augmentée) pour offrir des expériences adaptées à différents environnements de conduite. Le système intègre du verre connecté, permettant au conducteur de voir des graphiques virtuels comme s'ils flottaient en trois dimensions au-dessus de la route.