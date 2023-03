L'âge moyen du parc automobile français en 2022 est de 11,3 ans

Le parc automobile français est vieillissant

Dans un contexte politique focalisé sur la transition énergétique, la réalité du parc automobile des Français est tout autre.



Le parc automobile français vieillit inexorablement.



Sur l'ensemble de l'année 2022, le parc roulant des voitures est stable à 41,2 millions d'unités (en hausse de 0,3%).



L'âge moyen des voitures atteint 11,3 ans. Par rapport à 2021 (11 ans en 2021), l'âge moyen des voitures progresse nettement (plus 0,3 an) .



A Paris, l'âge moyen s'élève à 9,8 ans et à 8,6 ans dans le département des Hauts de Seine (92).



Parc automobile français par âge en mois (en nombre de véhicules / pourcentage)





Tranches d'âge Nombre de véhicules Pourcentage de 0 à 36 mois 5 332 725 13% de 37 à 60 mois 4 705 942 11% de 61 à 84 mois 4 223 987 10% de 85 à 120 mois 5 494 033 13% de 121 à 180 mois 9 826 676 24% de 181 à 240 mois 6 745 903 16% plus de 241 mois 4 909 718 12%



Les véhicules Crit'Air 3,4,5 représentent une part très importante du parc roulant en 2022: 37% (contre 39% en 2021).



Les véhicules Crit'Air 3,4,5 sont jugés les plus polluants sur la base de leurs vignettes Crit'Air et sont progressivement interdits de circulations dans les grandes métropoles dans le cadre des Zones à Faibles Emissions mobilité. Et cela indépendamment de l'usage qui en est fait, notamment en matière de kilométrage parcouru.



Parc automobile français par certificat Crit'Air (en nombre de véhicules / pourcentage)





Certificats Crit'Air Nombre de véhicules Pourcentage Crit'Air 0 Verte 604 294 1,47 % Crit'Air 1 Mauve 11 670 184 28,30 % Crit'Air 2 Jaune 13 899 571 33,70 % Crit'Air 3 Orange 9 694 038 23,51 % Crit'Air 4 Marron 3 217 433 7,80 % Crit'Air 5 Gris 711 232 1,72 % Non éligible 1 442 232 3,50 % Total 41 238 984



Au niveau des motorisations, plus de la moitié du parc automobile français est composé de véhicules au gazole (51%), 40% de modèles essence, le reste se répartissant entre les hybrides (4,1%) et les électriques, qui ne comptent que pour 1,5% du parc roulant.



Parc automobile français par énergie (en nombre de véhicules / pourcentage)





Energies Nombre de véhicules Pourcentage Gazole 22 012 517 53% Essence 16 487 774 40% Hybride essence auto-rechargeable 1 148 298 3% Electrique 603 732 1% Hybride essence rechargeable 386 359 1% GPL 237 208 1% Superéthanol 64 356 0% Divers



Source : AAA Data

Image by Joe from Pixabay