La majorité des propriétaires de voitures électriques préféreraient utiliser des pneus spécifiques

Une enquête, commanditée par Apollo Tyres, révèle que(76 % des 1 000 automobilistes interrogés)Lorsqu'on les interroge sur les facteurs qui les inciteraient à choisir un certain type de pneu de rechange, 32 % des conducteurs de véhicules électriques mentionnent « une traction et une adhérence élevées par tous les temps », 21 % citent « une faible résistance au roulement pour un meilleur rendement du carburant / une autonomie de conduite accrue », alors que 33 % privilégieraient un produit « recommandé par le constructeur automobile ».Le prix ne semble pas constituer un réel obstacle pour la majorité des propriétaires de véhicules électriques lorsqu'ils choisissent des pneus spécifiques, 60 % d'entre eux déclarant être prêts à payer plus cher pour les pneus spécifiquement développés pour une utilisation sur un véhicule électrique.L'enquête a également révélé que les conducteurs de véhicules électriques plus âgés sont les plus susceptibles d'acheter un pneu de rechange spécifique au véhicule électrique. Toutes les personnes interrogées (100 %) âgées de 55 à 64 ans déclarent être « très susceptibles » ou « plutôt susceptibles » d'acheter un pneu spécialement conçu pour les véhicules électriques, contre 81 % des personnes âgées de 18 à 24 ans.Lors du remplacement des pneus pour un véhicule électrique, les hommes sont plus nombreux à choisir un produit spécifique pour véhicules électriques, 38 % d'entre eux déclarant être « très susceptibles » de le faire, contre 29 % des conductrices : enquête menée auprès de 1 000 automobilistes: enquête commanditée par Apollo Tyres