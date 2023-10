Plus de 8 Français sur 10 se sentent vulnérables sur la route en cas de visibilité réduite

Leaura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Il fera nuit plus tôt et les usagers de la route les plus vulnérables seront moins visibles, notamment les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes.Chaque année, le passage à l'heure d'hiver s'accompagne d'uneLa Sécurité Routière comptabilise 42 % deEn 2022, près de la moitié des piétons tués sur la route l'ont été la nuit (Source: Bilan ONISR).lorsque la visibilité baisse sur la voie publique, quel que soit leur mode de déplacement.Leur inquiétude concerne également(pour 73 % d'entre eux) et 9 parents sur 10 sont plus inquiets pour leurs enfants.Certains usagers se sentent plus vulnérables, notamment les cyclistes (89 %), les piétons (85 %) et les usagers de trottinettes électriques ou autres Engins de Déplacement Personnel Motorisés / EDPM (82 %).Le sentiment de vulnérabilité est accentué par la baisse de l'éclairage public la nuit, en particulier pour les usagers de trottinettes électriques (67 %), de deux-roues motorisés (61 %) et les cyclistes (57 %).L'inquiétude des Français est d'ailleurs justifiée puisque 18 % d'entre eux disent avoir déjà vécu un accident à cause d'une baisse de visibilité et 35 % ont failli en avoir un.Les usagers de trottinettes électriques et de deux-roues motorisés sont les plus exposés : 29 % des usagers de trottinettes électriques et 27 % des deux-roues motorisés ont déjà vécu un accident.Les Français ont également conscience de l'impact du changement d'heure sur la sécurité routière puisque 62 % disent que le passage à l'heure d'hiver compliquera le partage de la route entre les différents usagers de la route.93 % des Français ont le sentiment d'adopter les bons comportements sur la route lorsque la visibilité est réduite, au moins de temps en temps, et 71% fréquemment.C'est notamment le cas des automobilistes (73 %) et des piétons (72 %), mais moins des conducteurs de deux-roues motorisés (60 %) et de trottinettes électriques (54 %).76 % des Français disent par ailleurs qu'ils vont prendre plus de précaution pour garantir leur sécurité sur la route à la suite du changement d'heure.Les usagers de la route connaissent les réflexes à avoir, mais ils ne les adoptent pas systématiquement.Lorsque la visibilité est réduite :75 % des piétons déclarent emprunter systématiquement les trottoirs,71 % des piétons ne portent pas toujours de vêtements clairs,49 % des cyclistes ne portent pas systématiquement d'accessoires réfléchissants,27 % n'allument pas systématiquement leurs feux à vélo,à trottinette, 67 % des usagers roulent parfois avec un casque audio ou des écouteurs,46 % des conducteurs de trottinettes électriques n'allument pas systématiquement leurs feux.« Alors que les jours raccourcissent et que les conditions météorologiques sont plus difficiles, les usagers de la route doivent se rendre visibles et adopter les bons réflexes pour leur sécurité et celle des autres. Les Français connaissent les bons comportements, mais ne les adoptent pas systématiquement. Chaque année, cela se traduit par une hausse des accidents et des morts sur la route dans les semaines suivant le changement d'heure. Près de la moitié des piétons tués chaque année le sont sur les 4 mois d'octobre à janvier. C'est pourquoi, cette année encore, nous nous mobilisons pour rappeler aux Français, et particulièrement aux usagers les plus vulnérables, de se rendre visibles la nuit. », explique Eric Lemaire, vice-président d' Assurance Prévention.: Association Assurance Prévention: Étude réalisée par Harris Interactive pour l'association Assurance Prévention en ligne du 26 au 28 septembre 2023 auprès d'un échantillon de 2 005 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.Image par Henryk Niestrój de Pixabay