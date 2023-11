Près d'un tiers des Français ont renoncé à leur projet d'achat automobile en 2023

Leest un sujet de préoccupation majeure, influençant fortement leurs décisions en matière d'L'étude 2023 « Les Français, le pouvoir d'achat et l'impact sur les achats automobiles » menée par BVA pour AutoJM en Octobre 2023 met en lumière des données significatives concernant les conséquences de l'inflation sur les projets d'achat automobile , les critères de choix, les budgets alloués et les moyens de financement des Français.Une grande majorité des Français rencontre des difficultés financières : 65% d'entre eux estiment que le moment n'est pas propice à l'achat d'une voiture , tandis que seulementDans ce contexte inflationniste et de pouvoir d'achat en berne,(en moyenne 8 ans).Les Français montrent une préférence marquée pour les voitures d'occasion, représentant 63% des acheteurs, avec un budget moyen de 18 869 euros pour les acheteurs potentiels et 14 720 euros pour ceux qui ne le sont pas.Près de la moitié des Français (47%) optent pour le paiement comptant comme moyen de financement.« Le pouvoir d'achat en berne des Français incite mécaniquement les acheteurs à se tourner vers les modèles de seconde main au détriment du neuf. La baisse progressive du prix des véhicules d'occasion observée au cours du troisième trimestre contribue à maintenir la demande malgré le contexte économique global. Nous sommes encore bien loin du cercle vertueux, mais la conjoncture se veut plutôt favorable à l'occasion. La tendance en hausse en parallèle de la vente de véhicules neufs participe également au renouvellement des stocks d'occasion et laisse entrevoir de nouvelles perspectives pour 2024. », déclare Raynald Thevenet, Directeur Général du mandataire automobile AutoJM.Bien que privilégiant les véhicules d'occasion, les Français sont prêts à investir dans la qualité et le confort de leur voiture : 43% n'envisagent pas l'achat d'un nouveau véhicule d'entrée de gamme, et 39% ne veulent pas rogner les options , ce qui illustre le désir de se faire plaisir malgré tout.« La tendance à vouloir conserver son véhicule actuel le plus longtemps possible, à privilégier l'occasion, à se détourner de l'électrique, souligne à la fois les conséquences de l'inflation sur les projets d'achat automobile des Français, mais surtout leur résilience et leur adaptabilité face à ces temps économiquement difficiles. Signe que même si l'inflation pèse dans l'intention d'achat, la voiture reste un achat plaisir et essentiel. » ajoute Raynald Thevenet, Directeur Général du mandataire automobile AutoJM.: Etude BVA pour AutoJM d'Octobre 2023 « Les Français, le pouvoir d'achat et l'impact sur les achats automobiles » menée auprès d'un échantillon représentatif de la population française: Etude réalisée par Internet auprès de 1000 Français âgés de 18 ans et plus, du 20 au 21 septembre 2023. La représentativité de l'échantillon a été réalisée grâce à la méthode des quotas appliqués aux variables de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.Image par Gabrielle Papalia de Pixabay