La réglementation concernant les motorisations thermiques rime avec confusion et scepticisme

Pendant des années, l's'est développée sans que rien ou presque ne contrarie durablement sonEt puis les contraintesau sens large du terme, ont pris de l'épaisseur.La confusion, associée au scepticisme, règne à propos desconcernant les motorisations.Un peu plus de la moitié des Français (53%) est au courant de l'(essence, gazole, hybride ) à horizon 2035 (dans 12 ans) pour lutter contre la pollution de l'air. 47% de Français n'ont pas connaissance de cette réglementation concernant l'interdiction de la vente de véhicules thermiques.La principale critique porte sur une injustice non pas collective, mais associée à l'individu ou à la sphère familiale avec près de 8 Européens sur 10 (80%) qui soulignent queC'est en France (85%) que cette injustice est la plus fortement ressentie.Alors que les mesures les plus coercitives en Europe ne se profilent pas avant 2035, 7 automobilistes sur 10 estiment cependant que le calendrier de leur mise en œuvre est trop resserré. Français (75%) et Belges (74%) vilipendent ce manque de temps, rejoints par les Espagnols (72%).Les Européens sont 6 sur 10 (61%) à pointer l'qui ne devrait pas voir le jour ou qui devrait être annulée selon eux, ainsi que leur inefficacité pour lutter contre la pollution (57%).Plus de 6 Européens sur 10 (63%) pensent que c'est une bonne mesure, la moitié d'entre eux affirment qu'elle est insuffisante face aux problèmes environnementaux actuels (55%).En France, il se dégage une faible majorité dans le clan des « oui ».Les ruraux sont moins convaincus que les citadins par la pertinence de ces solutions face à la résolution des problèmes environnementaux.: L'Observatoire Cetelem de l'automobile 2024 (étude internationale « Réglementation, motorisation, tarification : l'automobiliste en plein brouillard » réalisée dans 16 pays auprès de 15 000 personnes): Les analyses économiques et marketing ainsi que les prévisions ont été réalisées en partenariat avec la société d'études et de conseil C-Ways spécialiste du marketing d'anticipation.Les terrains de l'enquête quantitative des consommateurs ont été conduits par Harris Interactive du 28 juin au 17 juillet 2023 dans 16 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Turquie.Au total, 15 000 personnes ont été interrogées en ligne (mode de recueil CAWI). Les personnes âgées de 18 à 54 ans sont issues d'échantillons nationaux représentatifs de chaque pays. La représentativité des échantillons est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge…). 3 000 interviews ont été réalisées en France et 800 dans chacun des autres pays.Image by Markus Spiske from Pixabay