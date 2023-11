Le SUV compact Kia Sportage célèbre ses 30 ans

Le SUV compactsouffle sa 30ème bougie en 2023.Sur, le Sportage a enregistréLe Sportage compte parmi les modèles les plus populaires de la gamme Kia et détient le titre de champion des ventes de la marque coréenne depuis 2015.Lancée en, ladu Kia Sportage constituait un modèle avant-gardiste.En adoptant une approche différente de celle de la plupart de ses concurrents de l'époque, il a su s'imposer comme un SUV compact associant l'habitabilité d'un SUV traditionnel à l'expérience de conduite d'une berline Lancée en, ladu Sportage était principalement axée sur l'expérience de conduite, la qualité et la sécurité.Le lancement de la plateforme monocoque moderne a contribué au succès du Sportage de deuxième génération.Ladu Sportage mettait davantage l'accent sur le design en adoptant la calandre « Tiger Nose » (Nez de tigre).Faisant suite à cette révolution stylistique, ladu Sportage () a été conçue avec pour objectif d'améliorer sa commodité et ses systèmes de sécurité. La quatrième génération du Sportage a bénéficié de l'intégration des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) les plus avancés de Kia.En se dotant de moteurs de cylindrée réduite, le Sportage est devenu le numéro un des ventes de Kia, depuis 8 ans.Le Sportage de) bénéficie de proportions dignes d'un SUV de taille moyenne, et de caractéristiques de sécurité optimisées grâce à sa caisse à structures multiples.Le Sportage de cinquième génération bénéficie d'une gamme étendue de motorisations électrifiées (hybride légère, hybride et hybride rechargeable).« En 30 ans et cinq générations, la formule du succès de ce modèle est toujours restée la même », déclare Won-Jeong Jeong, Président de Kia Europe. « Ses excellentes performances sur route et son design des plus séduisants ont su attirer les clients du monde entier. »