Le prix est le premier frein à l'achat des véhicules électriques

Les choix des automobilistes Français pour un futur véhicule témoignent d'unSelon un sondage réalisé par l'institut Opinionway pour le spécialiste de l'entretien automobile Speedy, les FrançaisLes véhicules essence d'occasion raflent la première place avec 42 % des intentions, devant les véhicules diesel d'occasion avec 35 % des intentions, les véhicules essence neufs avec 33 % des intentions et le véhicule hybride rechargeable neuf (30%) ou d'occasion (29%).Le véhicule électrique neuf rassemble 25% des intentions d'achat et le véhicule électrique d'occasion 21%.Les Français sont, en moyenne, prêts à payer un tarif légèrement plus élevé pour l'achat d'un véhicule électrique (17 317 euros) que pour une voiture thermique (15 931 euros).De tous les freins à l'achat d'un véhicule électrique, le(90%), devant l'du véhicule électrique (86%) et le(82%).Le prix trop élevé à l'achat: 90%L'autonomie du véhicule électrique: 86%Le manque de bornes de recharge: 82%Le coût élevé des réparations en cas de problème: 80%Vos doutes concernant l'impact environnemental positif de la voiture électrique : 73%Le manque de professionnels qualifiés pour l'entretien d'un véhicule électrique: 69%: Sondage OpinionWay pour Speedy « Les Français et la réparation de leur voiture »: Echantillon de 1033 détenteurs du permis de conduire, issus d'un échantillon de 1124 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto -administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 27 au 28 septembre 2023. Les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix pour les remercier de leur participation.