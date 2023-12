La hausse des tarifs des assurances auto prévue en 2024 perçue comme injustifiée pour près de 3 Français sur 4

Les tarifs desvont augmenter en 2024.De premières prévisions ont été annoncées. Les hausses sont estimées àpour l' assurance auto L'étude révèle que le sujet de la hausse des tarifs des assurances est flou pour une grande partie des sondés :- 49% des Français interrogés n'ont aucune idée de la hausse de leurs tarifs d' assurance en 2024.- L'autre moitié (51%) l'estime en moyenne à plus 8,7%, jusqu'à plus 10,1% chez les moins de 35% et plus 11,2% chez les CSP moins.- En termes de CSP, ce sont les artisans, commerçants et chefs d'entreprise qui sont les plus pessimistes avec une augmentation envisagée de 15,5%.Cette hausse est perçue commepour près de 3 Français sur 4 (74%), et plus encore dans les professions intermédiaires (83%) et les sondés sans activité professionnelle (83%).Interrogés sur leur sentiment premier face à cette hausse, la colère prédomine chez les Français (42%), aux côtés de l'inquiétude pour près d'un tiers des sondés (28%).Au total, ce sont donc près de 70% des sondés qui expriment soit de la colère, soit de l'inquiétude face à la hausse à venir.L'étude relève que les seniors est la catégorie d'âge la plus inquiète au sujet des hausses de tarifs d'assurance : 66% des 50 ans et plus et 70% des 65 ans et plus expriment aujourd'hui leur inquiétude.À l'inverse, une partie des jeunes questionnés prend ce phénomène avec davantage de recul : 20% des 25 à 34 ans se considèrent indifférents et 12% des moins de 35 ans se disent détendus.Cette étude souligne également que la plupart des Français cherchent à faire des économies dès que possible.Ainsi, 35% des répondants sont enclins à optimiser ou réduire leur budget lié aux assurances même si l'augmentation reste inférieure ou égale à 5% (ainsi que 49% des cadres).Si les jeunes se disent prêts à réduire leurs dépenses liées aux loisirs (33% des 25-34 ans) ou résilier certains contrats non obligatoires (37% des 18-24 ans), ce n'est pas le cas pour 85% des répondants français, qui eux, ne sont pas prêts à se restreindre sur d'autres postes de dépenses, comme les voyages ou les loisirs.La comparaison avec d'autres offres d'assurances apparaît comme la solution privilégiée pour trouver une assurance auto moins chère et anticiper la hausse des tarifs pour plus de 2 Français sur 3 (64%).Cette solution est préférée à la négociation des tarifs avec son assurance actuelle, envisagée tout de même par plus de la moitié des sondés (52%).L'étude dévoile également que la comparaison est une solution majoritairement envisagée pour pallier ces hausses. C'est effectivement une bonne solution pour pallier une hausse.Un contrat d'assurance auto peut être résilié à tout moment après un an d'engagement. Et son contenu doit être adapté à ses besoins, qui peuvent évoluer d'une année sur l'autreCédric Ménager, Directeur général du comparateur lesfurets explique :" Cette étude révèle le sentiment d'inquiétude des Français face à la hausse des tarifs des assurances à venir. Bien que la moitié des personnes sondées semble incapable de l'estimer, elle est vue comme injustifiée par les Français.": Etude lesfurets par CSA Research "Quel est le ressenti des Français face à la hausse des tarifs des assurances prévues en 2024 ?": Enquête menée par CSA Research entre le 7 et le 9 novembre 2023, auprès de 1011 Français âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas sur les critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.Image by Mohamed Hassan from Pixabay