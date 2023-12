Près de la moitié des Français concernés par l'alcool et la conduite pour le réveillon en 2023

Réveillon du Nouvel An : 46 % des Français concernés par l'alcool et la conduite

En 2023, retour à la normale après les confinements : les Français reprennent la route pour le réveillon.



Le 31 décembre 2023, 8 Français sur 10 fêteront le Nouvel An et 83 % d'entre eux consommeront en moyenne 3,3 verres d'alcool (3,9 pour les hommes et 2,7 pour les femmes).



C'est ce que révèlent les résultats de l'édition 2023 du baromètre « Les Français, le réveillon du Nouvel An et l'alcool au volant » de l'association Prévention Routière.



L'étude de l'association Prévention Routière montre des déplacements équivalent à la période pré-Covid : 27 % des Français prévoient de prendre le volant ou le guidon (33 % chez les 35-49 ans).



Entre ceux qui reçoivent et ceux qui se déplacent, 46 % des Français seront concernés par l'alcool et la conduite.



71 % des Français concernés par la question de l'alcool et de la conduite envisagent de mauvaises solutions pour rentrer : emprunter les petites routes, rouler lentement ou attendre avant de reprendre le volant alors que la moitié des Français ignorent le temps d'élimination de l'alcool (1 à 2 heures par verre consommé).



29 % des Français déclarent avoir déjà vu une personne rependre le volant alors qu'elle avait trop bu.



En 2022, l'alcool a été responsable de 30 % des accidents mortels sur la route, soit 996 morts (Source : Bilans de l'accidentalité de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière / ONISR). 71 % des accidents ont eu lieu la nuit.



Ces 5 dernières années, 18 personnes, en moyenne, ont trouvé la mort au cours des week-ends du Nouvel An.



Face à ce constat, l'association Prévention Routière rappelle l'importance de toujours bien anticiper son retour de soirée en choisissant les bonnes solutions : désigner un capitaine de soirée, rentrer en transports en commun, prendre un taxi ou un VTC, ou dormir sur place.



Source: Baromètre « Les Français, le réveillon du Nouvel An et l'alcool au volant » Association Prévention Routière



Méthodologie: Enquête de l'association Prévention Routière réalisée en ligne par Moaï, du 24 novembre au 4 décembre 2023, auprès de 1 003 individus constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.



#BienRentrer



Image by Matthias Koll from Pixabay