La Volkswagen ID.7 électrique obtient une note record aux essais réalisés par l'ADAC

Le fleuron de la gamme ID. électrique de Volkswagen décroche la meilleure note jamais attribuée lors des essais réalisés par l'association des automobilistes et des usagers de la route allemands, l'Laest le premier modèle à obtenir une moyenne de 1,5.Cette note, correspondant à une mention très bien pour l'appréciation générale du véhicule, a été décernée à l'issue d'une série d'essais indépendants menés par les ingénieurs de l'automobile-club le plus important d'Europe.Chaque année, les spécialistes de l'ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., association des automobilistes allemands) font passer une centaine de véhicules sur leurs bancs d'essai afin de les évaluer selon plus de 350 critères répartis dans 7 catégories principales.La Volkswagen ID.7 électrique a obtenu des notes élevées dans les catégories « motorisation » (1,0), « sécurité » (1,1), « environnement/écotest » (1,2) et « confort » (1,5).La grande berline électrique Volkswagen fait également ses preuves dans d'autres catégories majeures qui contribuent amplement à la note totale : l'ID.7 obtient la mention bien dans les catégories « caractéristiques de conduite » (2,1), « caisse/coffre à bagages » (2,3) et « habitacle » (2,4). Les deux catégories « environnement/écotest » et « sécurité » étant dotées du plus fort coefficient, l'ID.7 obtient un score total de 1,5, ce qui lui permet de se voir décerner en appréciation générale la mention très bien, ce qui constitue une première historique.Kai Grünitz, membre du Directoire en charge du Développement Technique pour la marque Volkswagen commente : « Nous sommes très fiers et ravis de ce résultat exceptionnel. Les essais automobiles réalisés par l'ADAC revêtent une grande importance et jouissent d'une excellente réputation compte tenu de l'indépendance statutaire de cet organisme. À ce titre, je suis convaincu que cette notation peut contribuer à convaincre un grand nombre de nos clients potentiels d'opter pour notre berline entièrement électrique. »Les essais ont été réalisés sur une Volkswagen ID.7 Pro développant 210 kW (286 ch), dont l'atout le plus convaincant est sa sobriété énergétique : dans le cadre de l'écotest de l'ADAC réalisé en cycle mixte, la grande berline électrique Volkswagen a affiché une consommation de 18,1 kWh/100 km (consommation électrique en cycle mixte WLTP: 16,3–14,1 kWh/100 km), ce qui fait d'elle l'un des modèles les plus sobres de la catégorie. Cette performance lui a permis de se voir attribuer une note de 0,7 pour la sous-catégorie « consommation/CO2 » ainsi que cinq étoiles pour l'ensemble de l'écotest, qui fait partie intégrante des essais automobiles de l'ADAC depuis plus de 20 ans. Il s'agit de la deuxième meilleure note obtenue par le modèle, après la sous-catégorie « sécurité active – systèmes d'aide à la conduite » où la berline électrique a obtenu la note de 0,6.La Volkswagen ID.7 électrique est le modèle le moins cher de tous les modèles concurrents ayant obtenu les meilleures notes lors des essais de l'ADAC.« C'est pour nous une excellente nouvelle que de constater que la sécurité, l'efficacité et le confort ne sont pas uniquement une question de prix », se réjouit Dino Silvestro, Directeur des Essais Automobiles du Centre Technologique Bavarois de l'ADAC, à Landsberg-am-Lech. Notre méthodologie exhaustive et nos laboratoires d'essai modernes permettent de faire de nos essais automobiles l'une des procédures de test les plus complètes pour garantir la sécurité des consommateurs, et de procéder à une comparaison très poussée de l'ensemble des résultats, quels que soient la catégorie ou le prix du véhicule concerné. »