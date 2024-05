Près de la moitié des Français pensent que la location longue durée est intéressante pour le financement d'un véhicule

En France, la(LLD) concerne plus de 2 millions de véhicules à usage professionnel et représente plus de 600 000 immatriculations par an, soit près d'un véhicule mis à la route sur trois, d'après le Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités (SesamLLD).Cette solution de financement présente des avantages par rapport à l'achat comptant ou à crédit pour les professionnels: les loyers mensuels fixes incluent a minima l'entretien et l'assistance, et peuvent être complétés d'autres prestations ( assurance , remplacement des pneumatiques, carte énergie).La location longue durée (LLD) évite aux entreprises une gestion fastidieuse de leur flotte et leur permet de maîtriser leurs coûts de mobilité.Le spécialiste des solutions de mobilité à destination des entreprises Alphabet France (Filiale de BMW Group) s'est penché, avec l'institut d'études YouGov, sur l'avis des Français quant à la location longue durée (LLD) pour le financement d'un véhicule.Il ressort de cette étude que- pour 11%, c'est très intéressant,- pour 34%, c'est plutôt intéressant.En fonction de l'âge des répondants, ces données évoluent de manière significative par rapport au total :- l'intérêt pour la location longue durée (LLD) est davantage marqué chez les 18-24 ans : 63%,- la location longue durée (LLD) est également plébiscitée par les 25-34 ans, avec 53% de réponses favorables,- A contrario, les personnes âgées de 55 ans et plus ne sont que 37% à se montrer intéressées par la location longue durée (LLD).L'intérêt des Français pour la location longue durée (LLD) diffère également en fonction de la situation géographique et selon la taille de l'agglomération des répondants :- le Sud-Ouest enregistre 52% de réponses positives.Viennent ensuite :- la région parisienne : 50%,- le Nord-Est et le Sud-Est : 44%,- le Nord-Ouest : 38%.Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, 49% des personnes sondées se montrent intéressées par la location longue durée (LLD).- les agglomérations de 20 000 à 100 000 habitants et celles de moins de 20 000 habitants enregistrent chacune 41% de réponses positives.Ces données fluctuent également en fonction de la situation professionnelle : la location longue durée (LLD) est considérée comme une solution intéressante pour le financement d'un véhicule pour :- 67% des étudiants,- 48% des actifs,- 43% des personnes sans emploi,- 38% des retraités.: Enquête Alphabet France x YouGov: Enquête réalisée par l'institut d'études YouGov pour Alphabet France. L'enquête a été réalisée sur 1 000 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 29 au 30 avril 2024. Toutes les données ici présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire.Image by Luis Wilker WilkerNet from Pixabay