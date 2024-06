Le système de péage en flux libre sans barrières progressivement mis en place

Uneest une autoroute payante, mais sans barrière de péage.Des. En l'absence de barrière de péage, le paiement ne se fait plus à la barrière de péage.Conformément à la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, le système de péage en flux libre est progressivement mis en place.Déjà installé dans d'autres Etats européens, il a été déployé sur l'autoroute A79, dans le département de l'Allier.Il vient d'être mis en service sur l'axe A14 et sera déployé sur l'A13 d'ici la fin de l'année 2024 (l'axe A13-A14 est situé entre Paris et la Normandie).Le système de péage en flux libre sans barrières s'étend désormais à l'ensemble des nouvelles concessions autoroutières.L'autoroute à péage en flux libre est uneLe péage n'est plus matérialisé par un arrêt à une barrière mais par des portiques chargés de lire les badges de télépéage, les plaques d'immatriculation et de déterminer la catégorie du véhicule.Le paiement se fait directement sur le site Internet de la société d'autoroutes ou chez un buraliste ou une maison de la presse équipée du système Nirio (édité par la Française des jeux), où le conducteur peut payer par carte bancaire ou en espèce. Le conducteur doit procéder au règlement dans les 72 heures.Pour les véhicules équipés d'un badge télépéage fixé au pare-brise, rien ne change.En supprimant la nécessité de ralentir fortement et de s'arrêter, le péage en flux libre offre un trajet plus fluide à l'approche des barrières de péage lors des pics de circulation.Il permet la réduction des embouteillages lors des grands départs et des risques d'accrochage, avec un gain de temps pour les usagers.Il est censé être plus écologique et économique, grâce à une diminution de la consommation de carburant lié au freinage, estimée à 9,5 millions de litres par an (Montant calculé par rapport au trafic de l'A13 et l'A14).Des panneaux d'affichage autoroutiers devraient informer et sensibiliser les usagers à cette fonctionnalité de paiement.En l'absence de paiement du péage dans un délai de 72 heures, le conducteur voit le forfait péage majoré de manière substantielle.Il nous difficile de considérer que cette fonctionnalité soit pratique pour les usagers des autoroutes.Le paiement ou chez un commerçant du réseau Nirio prend bien plus de temps que le paiement direct à la barrière de péage qui s'effectue en quelques secondes.Et les pénalités de retard en cas de paiement hors délai sont conséquentes.En cas de non-paiement du péage dû dans les 72 heures, un avis de paiement vous sera adressé.En cas de non-paiement du péage dans les 72 heures, la société concessionnaire d'autoroute établit un procès-verbal et envoie un avis de paiement au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.L'avis de contravention inclut le montant du péage non réglé, assorti d'une indemnité forfaitaire de 90 euros, réduite à 10 euros si le paiement est effectué sous 15 jours.En l'absence de règlement dans les deux mois, une amende forfaitaire majorée de 375 euros est émise.Par contre, l'absence de barrières de péages pour les nouvelles concessions autoroutières va réduire l'investissement des sociétés d'autoroute (pas de barrières) et les dépenses d'exploitation (pas de personnel en caisse).Concernant, les touristes étrangers qui traversent la France l'été pour se rendre dans le sud de la France ou dans le sud de l'Europe, l'addition risque d'être salée. Comment s'y retrouver entre les différentes sociétés d'autoroute et les différents sites internet lorsque l'on ne parle pas le Français?: Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires