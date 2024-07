Les conducteurs de véhicules électriques préfèrent l'expérience de conduite électrique

affirment queEnviron trois conducteurs sur quatre qui possèdent à la fois un véhicule électrique (VE) et un véhicule à moteur à combustion interne (ICE) donnent la priorité à l'utilisation de leur véhicule électrique (VE), considéré comme leur véhicule préféré.L'étude sur les tendances européennes en matière de véhicules électriques (VE), menée par GiPA, société de renseignements sur le marché de l'après-vente automobile , et sponsorisée par Petronas Lubricants International (PLI), a interrogé 3 906 conducteurs de VE dans sept pays : France, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Portugal et Royaume-Uni.Sur une échelle de 1 à 10, les automobilistes classent leurs préférences quant à la conduite d'un véhicule électrique (VE) comme suit :Satisfaction de l'expérience de conduite : 8,39Sécurité : 8,38Silence du moteur : 8.37L'étude montre que la question depour près de la moitié (46 %) des conducteurs de véhicules électriques.L'inquiétude concernant l'autonomie a contribué à une perception négative des véhicules électriques (VE).Néanmoins, les attitudes évoluent à mesure que lesse raccourcissent ou deviennent plus accessibles.La facilité de recharge obtient la note de 8,12 sur 10.La satisfaction concernant lesreste la plus faible de tous les indicateurs (7,7).Les deux tiers des conducteurs de véhicules électriques (VE) rechargent leur voiture électrique au moins une fois par jour.Les préoccupations environnementales sont la première raison d'acheter un véhicule électrique (VE) avec 66 % des personnes admettant avoir acquis un véhicule électrique (VE) pour des questions écologiques.Les avis sont partagés quant à leur impact réel : 42 % des conducteurs reconnaissent que les véhicules électriques (VE) contribueront à réduire suffisamment les émissions de CO2 , tandis que 47 % déclarent que les véhicules électriques (VE) ne sont pas suffisants à eux seuls.Les autres principales raisons d'acheter un véhicule électrique (VE) sont les économies réalisées sur le carburant (64 %), bénéficier d'une technologie et de fonctionnalités avancées (62 %) et accéder aux zones à faibles émissions (56 %).L'étude révèle que 73 % des propriétaires de véhicules électriques (VE) en achèteraient volontiers un autre pour remplacer celui qu'ils possèdent déjà, et que plus de la moitié d'entre eux recommanderaient « absolument » les véhicules électriques (VE) à un ami.« L'industrie des véhicules électriques a prospéré ces dernières années, et de plus en plus de consommateurs se tournent vers les VE. La recherche montre que les véhicules électriques à batterie (BEV) sont devenus une option de plus en plus attrayante pour les conducteurs qui cherchent à combler le fossé entre durabilité et commodité, ce qui prouve qu'il n'y a pas de solution unique. » déclare James Mark, responsable de l'unité commerciale NEV Fluids chez Petronas Lubricants International.: étude sur les tendances européennes en matière de véhicules électriques (VE), menée par GiPA, société de renseignements sur le marché de l'après-vente automobile, et sponsorisée par Petronas Lubricants International (PLI).: la société de renseignements sur le marché de l'après-vente automobile GiPA a interrogé 3 906 conducteurs de véhicules électriques (VE) dans sept pays : France, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Portugal et Royaume-Uni.Image by Andreas Volz from Pixabay