Le concept de berline électrique de 5 mètres de long ID. Unyx 09 de Volkswagen est proche du modèle de série

Volkswagen
dévoile le concept ID. Unyx 09
en première mondiale au salon de l'automobile
de Pékin 2026 (Auto China 2026).
Développé en Chine, conjointement par la marque Volkswagen et XPeng, pour la Chine, le concept de berline électrique de 5 mètres de long
ID. Unyx 09 est proche du modèle de série.
La berline électrique de 5 mètres de long allie technologies de pointe avec un système d'aide à la conduite
de niveau 2 plus plus, un ordinateur hautes performances
et des assistants d'IA intuitifs.
Design, services numériques d'affichage et de commande à bord, systèmes d'aide à la conduite avancés (ADAS) : tout a été conçu spécifiquement pour la clientèle chinoise dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « en Chine, pour la Chine » de Volkswagen.
Oliver Blume, CEO de Volkswagen Group: « La Chine constitue un puissant moteur de notre transformation. Il importe de renforcer notre présence sur ce marché pour asseoir nos ambitions mondiales. Les produits et les technologies que nous présentons à l'occasion du Salon de l'automobile de Pékin 2026 témoignent de la pertinence de notre stratégie de localisation en Chine. Notre offensive commerciale constitue une étape décisive pour reprendre le leadership en Chine et nous imposer comme le moteur de l'innovation technologique de l'automobile à l'échelle mondiale. »
Ralf Brandstätter, membre du Directoire de Volkswagen AG pour la Chine, Président et CEO de Volkswagen Group China : « Notre stratégie 'en Chine, pour la Chine' se déploie désormais à plein régime. En 36 mois à peine, Volkswagen Group a bâti un portefeuille de véhicules électriques intelligents pour la Chine. Sur la seule année 2026, le Groupe lancera 20 nouveaux modèles électrifiés sur le marché. Architectures électroniques de pointe, systèmes d'aide à la conduite avancés, solutions intelligentes d'affichage et de commande à bord, fonctionnalités d'intelligence artificielle : nous avons entièrement adapté notre offre à la demande de nos clients chinois. Les nombreux modèles présentés en première mondiale par nos marques à l'occasion du salon Auto China 2026 attestent de l'efficacité et de la rapidité de la mise en œuvre de notre transformation. »
L'ID. Unyx 09 sera produit en Chine par Volkswagen Anhui
.
C'est le deuxième modèle ID. Unyx, développé conjointement par la marque Volkswagen et XPeng
pour la Chine.Photos
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