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Le concept de mobilité familiale Ocean-V illustre la vision de la mobilité du futur de Byd

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Le concept de mobilité familiale Ocean-V illustre la vision de la mobilité du futur de Byd

Byd présente le concept-car Ocean-V au salon de l'automobile de Pékin 2026.

Le concept de mobilité familiale Ocean-V illustre la vision de Byd de la mobilité du futur.

Véritable « espace de vie mobile familial », le concept de mobilité familiale Ocean-V repousse les limites et refuse de s'inscrire dans les catégories traditionnelles de berline, SUV ou monospace.

Le concept Ocean-V adopte comme philosophie centrale la génération du design « Ocean Aesthetics », s'affranchissant des contraintes conventionnelles du design automobile.

Sa conception offre une liberté totale pour créer plusieurs environnements à bord, centrés sur le plaisir, l'interaction et la praticité. Une simple pression suffit pour transformer l'habitacle.

Parmi les environnements :

- Mode conduite, avec un volant mais sans boutons physiques, pour une expérience futuriste.

- Mode cinéma : les sièges s'ajustent, le volant se rétracte, la planche de bord bascule et un écran se déploie pour créer une salle de cinéma privée.

Mode camping: les sièges se replient et pivotent, permettant des moments de partage en face-à-face entre parents et enfant, un pique-nique ou un couchage pour trois personnes.

Le concept Ocean-V incarne l'ambition originelle de la série Ocean de Byd: comprendre les nouvelles générations et imaginer les rêves des jeunes familles.

Les innovations du concept seront progressivement intégrées aux modèles de série de Byd.

Eric Houguet, écrit le 26/04/2026

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