Le concept de mobilité familiale Ocean-V illustre la vision de la mobilité du futur de Byd

Byd
présente le concept-car Ocean-V
au salon de l'automobile
de Pékin 2026.
Le concept de mobilité familiale
Ocean-V illustre la vision
de Byd de la mobilité du futur
.
Véritable « espace
de vie mobile familial », le concept de mobilité familiale Ocean-V repousse les limites et refuse de s'inscrire dans les catégories traditionnelles de berline
, SUV
ou monospace.
Le concept Ocean-V adopte comme philosophie centrale la génération du design « Ocean Aesthetics », s'affranchissant des contraintes conventionnelles du design automobile
.
Sa conception offre une liberté totale pour créer plusieurs environnements à bord, centrés sur le plaisir, l'interaction et la praticité. Une simple pression suffit pour transformer l'habitacle.
Parmi les environnements :
- Mode conduite, avec un volant mais sans boutons physiques, pour une expérience futuriste.
- Mode cinéma : les sièges s'ajustent, le volant se rétracte, la planche de bord bascule et un écran se déploie pour créer une salle de cinéma privée.
Mode camping: les sièges se replient et pivotent, permettant des moments de partage en face-à-face entre parents et enfant, un pique-nique ou un couchage pour trois personnes.
Le concept Ocean-V incarne l'ambition originelle de la série Ocean de Byd: comprendre les nouvelles générations et imaginer les rêves des jeunes familles.
Les innovations du concept seront progressivement intégrées aux modèles de série de Byd.