Le show car électrique Jetta X vise l'électromobilité d'entrée de gamme en Chine

La marque Jetta
ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la première mondiale de son show car électrique
X au salon de l'automobile
de Pékin 2026. La présentation du concept-car
électrique X marque une étape essentielle dans l'électrification de la marque Jetta, qui entend rendre l'électromobilité accessible au plus grand nombre
en ciblant de nouveaux segments de marché et groupes de clients chinois.
Leader sur le marché chinois des véhicules thermiques abordables, la marque Jetta, sous-marque du Groupe Volkswagen
, entend faire entrer son offre dans l'ère de l'électromobilité chinoise.
Présenté en première mondiale à l'occasion
de l'Auto
China 2026 de Pékin, le concept car Jetta X arbore le langage stylistique de Jetta, baptisé « Modern Robust
».
La marque Jetta lancera quatre modèles électrifiés d'ici 2028 en Chine. Le premier modèle sera disponible sur le marché en 2026. Les véhicules de la marque Jetta se distinguent par un design renouvelé.
Design, services numériques d'affichage et de commande à bord, systèmes d'aide à la conduite
avancés (ADAS) : tout a été conçu spécifiquement pour la clientèle chinoise
Oliver Blume, CEO de Volkswagen Group: « La Chine constitue un puissant moteur de notre transformation. Il importe de renforcer notre présence sur ce marché pour asseoir nos ambitions mondiales. Les produits et les technologies que nous présentons à l'occasion du Salon de l'automobile de Pékin 2026 témoignent de la pertinence de notre stratégie de localisation en Chine. Notre offensive commerciale constitue une étape décisive pour reprendre le leadership en Chine et nous imposer comme le moteur de l'innovation technologique de l'automobile à l'échelle mondiale. »
Ralf Brandstätter, membre du Directoire de Volkswagen AG pour la Chine, Président et CEO de Volkswagen Group China : « Notre stratégie 'en Chine, pour la Chine' se déploie désormais à plein régime. En 36 mois à peine, Volkswagen Group a bâti un portefeuille de véhicules électriques intelligents pour la Chine. Sur la seule année 2026, le Groupe lancera 20 nouveaux modèles électrifiés sur le marché. Architectures électroniques de pointe, systèmes d'aide à la conduite avancés, solutions intelligentes d'affichage et de commande à bord, fonctionnalités d'intelligence artificielle : nous avons entièrement adapté notre offre à la demande de nos clients chinois. Les nombreux modèles présentés en première mondiale par nos marques à l'occasion du salon Auto China 2026 attestent de l'efficacité et de la rapidité de la mise en œuvre de notre transformation. »Photos
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