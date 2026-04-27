Le concept-car sportif Formula X de Fangchengbao est homologué pour la route

La marque Fangchengbao
, marque axée sur la personnalisation de Byd, présente le concept-car sportif Formula X
au salon de l'automobile
de Pékin 2026.
S'inscrivant dans la continuité des berlines
Formula S, Formula S GT et Formula SL de Fangchengbao, le concept-car sportif « Formula X » est très proche du modèle de série (à plus de 80 %). Il incarne l'expression la plus aboutie de la série « Formula » en matière d'esthétique, de performance et d'expérience.
Les trois modèles affichent des proportions généreuses, avec une longueur de plus de 5 mètres, un empattement de 3 mètres et une largeur de 2 mètres.
Le concept-car sportif Formula X est homologué pour la route.
Le concept-car sportif Formula X devrait être lancé l'année prochaine.
A l'occasion
du salon de l'automobile
de Pékin 2026, la Vice-Présidente Exécutive de Byd, Stella Li, a déclaré : « Le Salon Automobile de Pékin est le moment idéal pour Byd de démontrer nos technologies innovantes et l'impact concret qu'elles peuvent avoir sur nos véhicules et nos clients. Sur l'ensemble de nos stands, de Byd à Denza et Yangwang, nous présentons une gamme qui illustre comment notre engagement en matière de recherche et développement nous positionne comme leader non seulement en Chine, mais à l'échelle mondiale. Des avancées comme la recharge Flash Charging permettront de franchir les derniers obstacles à l'adoption d'une mobilité véritablement durable, tandis que de nouveaux modèles enthousiasmants comme notre Denza Z sont prêts faire vibrer de nouveaux clients à travers le monde. »