La BMW M Concept Neue Klasse donne un aperçu des futurs modèles hautes performances de BMW M

BMW
présente la BMW M Concept Neue Klasse
en première mondiale dans le cadre des 24 Heures du Mans.
Le concept donne un aperçu du nouveau langage stylistique des futurs modèles hautes performances
de BMW M.
Oliver Heilmer, Head of Design BMW Compact Class, Neue Klasse et BMW M, déclare : « Le nouveau langage stylistique BMW M constitue l»expression la plus affirmée de la Neue Klasse – avec détermination et précision. Chez BMW M, la forme suit systématiquement la fonction. Chaque détail est au service de la performance. Ce projet revêt pour moi une importance toute particulière, car il projette l'ADN BMW M dans une nouvelle ère. »
Le véhicule établit un lien avec son héritage et l»univers du sport automobile
et s»impose comme un modèle hautes performances BMW M, fidèle à son principe fondateur : « Née sur les circuits. Conçue pour la route. »Un design extérieur inspiré par le sport automobile
Des proportions au caractère affirmé, des lignes précises et des ailes musclées, associées à de larges passages de roues, confèrent au modèle une identité BMW M immédiatement reconnaissable.
De nombreux éléments de design spécifiques à BMW M contribuent à optimiser l»aérodynamique, à commencer par les rétroviseurs extérieurs M redessinés, déclinés aux couleurs emblématiques de la marque.
Une ouverture aérodynamique structure le capot avant en forme de V et participe au refroidissement de la chaîne de traction électrique. La face avant affirme son caractère avec un « shark nose » plongeant et une signature lumineuse tridimensionnelle. Projecteurs et calandre BMW s»intègrent dans un ensemble visuel homogène.
La signature lumineuse « M Yellow Lights » offre une perception de la route précise. Elle s'imposera comme un élément distinctif des futurs modèles BMW M, en référence directe aux voitures
de compétition GT ainsi qu'à la BMW M Hybrid V8.
Le bouclier avant de la BMW M Concept Neue Klasse adopte une architecture « trimaran », inspirée de l»univers de la voile haute performance. Organisée en trois parties, elle confère à la face avant une forte identité tout en intégrant le splitter avant, élément aérodynamique clé positionné à sa base.
Autre signature lumineuse inédite des futurs modèles BMW M : les « Track Lights » tridimensionnelles, intégrées aux extrémités du bouclier avant.
À l'arrière, les « Track Lights » et cette architecture « trimaran » prolongent la signature visuelle. Les éléments lumineux encadrent la structure au-dessus du diffuseur flottant, renforçant visuellement l'assise du véhicule. Un spoiler de style “ducktail” affirmé optimise l»aérodynamique, accroît l'appui sur l'essieu arrière et souligne avec force le traitement épuré des surfaces.
Des matériaux en fibres naturelles sont utilisés à la fois à l»extérieur et à l»intérieur, notamment pour le splitter avant, la sortie d'air du capot et le diffuseur. Ces matériaux ne se limitent pas à leur forme brute : ils bénéficient d'un traitement intégrant les couleurs de BMW M dans le graphisme du toit.Un cockpit orienté conducteur
L'intérieur de la BMW M Concept Neue Klasse adopte une approche épurée et tournée vers le plaisir de conduire.
Quatre sièges baquets assurent un maintien optimal, y compris dans les situations de conduite dynamiques, et intègrent des éléments structurels en fibres naturelles. La sellerie, habillée d»un cuir Merino bicolore Bathurst Blue et Berry Red, reprend les codes couleur de BMW M. Des harnais rouges à cinq points renforcent le caractère sportif de l'ensemble.
Un cuir nubuck noir habille le volant, les contre-portes ainsi que l'arceau de sécurité.
La planche de bord flottante, habillée d»un textile technique noir, intègre un éclairage hexagonal spécifique à BMW M.
Des accents rouges, présents sur le sélecteur de vitesses M, les palettes au volant M ainsi que dans les affichages numériques, apportent des touches sportives dans le cockpit.Des performances électriques de haut niveau
Le concept de propulsion BMW M eDrive, reposant sur quatre moteurs électriques au système BMW M Dynamic Performance Control, porte l»expérience de conduite et les performances sur circuit à un niveau supérieur.
Le BMW M eDrive repose sur la technologie Gen6 de la Neue Klasse et a été développé spécifiquement pour les futurs modèles BMW M électriques. Le concept de propulsion associe quatre moteurs électriques au logiciel centralisé BMW M Dynamic Performance Control, intégré à l»unité de commande BMW Heart of Joy. Grâce à une gestion intégrée, spécifique à chaque roue, de la chaîne de traction et du système de freinage, BMW M eDrive ouvre de nouvelles perspectives en matière de dynamique de conduite et de sécurité. Il permet une récupération d»énergie élevée, une motricité optimale jusqu»aux limites de l»adhérence et une réactivité exceptionnelle.
La technologie 800 volts et la batterie haute tension, dotée d»un contenu énergétique supérieur à 100 kWh, créent les conditions d»une grande autonomie. Une version spécifiquement optimisée pour BMW M des cellules cylindriques de sixième génération garantit un niveau de puissance élevé, aussi bien lors de l»alimentation des moteurs électriques qu»à la recharge. Le pack haute tension, intégrant ces cellules cylindriques, est intégré de manière structurelle aux essieux avant et arrière, contribuant ainsi directement à la dynamique de conduite.Une expérience de conduite BMW M dans une nouvelle dimension
La BMW M Concept Neue Klasse ouvre un nouveau chapitre dans l'alliance entre dynamisme, agilité et précision.
Franciscus van Meel, Président du Directoire de BMW M GmbH, déclare : « Même à l'ère du tout électrique, nous perpétuons la tradition propre à BMW M : transférer directement du sport automobile vers la série aussi bien les innovations technologiques que les éléments de design emblématiques. »