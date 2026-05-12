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Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir

Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir

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Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir

Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir

Renault lève le voile en première mondiale sur le concept électrique Renault 4 JP4x4 Concept à l'occasion de l'édition 2026 du tournoi de tennis de Roland-Garros.

Le Renault 4 JP4x4 Concept est une réinvention des versions Plein Air de 1969 et JP4 de 1981 de la Renault 4 originelle. Le concept électrique revisite l'aspect « loisir » en y ajoutant une touche aventurière grâce à ses quatre roues motrices. Avec sa motorisation électrique, le Renault 4 JP4x4 Concept possède tout de la voiture de plage moderne.

Le Renault 4 JP4x4 Concept est le quatrième concept-car basé sur la Renault 4 E-Tech electric.

Sur le plan esthétique, le Renault 4 JP4x4 Concept se distingue par son côté ouvert et baroudeur.

Aux deux portes minimalistes qui s'ouvrent de manière traditionnelle s'ajoutent le toit ajouré en forme de croix pour maximiser la rigidité et un hayon sans capote qui s'abaisse à la manière de la ridelle d'un pick-up pour faciliter le chargement d'objets à bord.

À l'intérieur, les sièges baquet rappellent les sièges « momie » à appui-tête intégré, apparus sur plusieurs modèles Renault des années 70. Ils sont garnis d'une sellerie en tissu mixte avec une base crêpe et des sections à mailles diagonales. Les contreportes, l'entourage du coffre et la planche de bord sont recouverts de textile. La console centrale flottante est inédite.

Sur le plan technique, le Renault 4 JP4x4 Concept repose sur la même base que le concept Renault 4 Savane 4x4 dévoilé en 2025. Le véhicule bénéficie d'une garde au sol rehaussée de 15 mm par rapport à la Renault 4 E-Tech electric. Elle repose sur des pneumatiques Goodyear UltraGrip Performance plus en 225/55 et des jantes spécifiques « JP4 » de 18 pouces, tandis que les voies avant et arrière sont élargies de 10 mm de chaque côté.

Le Renault 4 JP4x4 Concept bénéficie d'une transmission intégrale disponible en permanence grâce à l'ajout d'un second moteur électrique sur l'essieu arrière, permettant de rouler en quatre roues motrices sur les terrains sablonneux.

Photos Renault 4 JP4x4 Concept Copyright Renault Design / 17mars

Eric Houguet, écrit le 12/05/2026

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