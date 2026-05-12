Le Renault 4 JP4x4 Concept revendique un esprit de baroudeur de loisir

Renault
lève le voile en première mondiale sur le concept électrique Renault 4 JP4x4
Concept à l'occasion
de l'édition 2026 du tournoi de tennis de Roland-Garros.
Le Renault 4 JP4x4 Concept est une réinvention des versions Plein Air de 1969 et JP4 de 1981 de la Renault 4 originelle
. Le concept électrique revisite l'aspect « loisir » en y ajoutant une touche aventurière grâce à ses quatre roues motrices. Avec sa motorisation électrique, le Renault 4 JP4x4 Concept possède tout de la voiture
de plage moderne.
Le Renault 4 JP4x4 Concept est le quatrième concept-car
basé sur la Renault 4 E-Tech electric.
Sur le plan esthétique, le Renault 4 JP4x4 Concept se distingue par son côté ouvert et baroudeur
.
Aux deux portes minimalistes
qui s'ouvrent de manière traditionnelle s'ajoutent le toit ajouré en forme de croix pour maximiser la rigidité et un hayon sans capote qui s'abaisse à la manière de la ridelle d'un pick-up pour faciliter le chargement d'objets à bord.
À l'intérieur, les sièges baquet rappellent les sièges « momie » à appui-tête intégré, apparus sur plusieurs modèles Renault des années 70. Ils sont garnis d'une sellerie en tissu mixte avec une base crêpe et des sections à mailles diagonales. Les contreportes, l'entourage du coffre et la planche de bord sont recouverts de textile. La console centrale flottante est inédite.
Sur le plan technique, le Renault 4 JP4x4 Concept repose sur la même base que le concept Renault
4 Savane 4x4
dévoilé en 2025. Le véhicule bénéficie d'une garde au sol rehaussée de 15 mm par rapport à la Renault 4 E-Tech electric. Elle repose sur des pneumatiques Goodyear UltraGrip Performance plus en 225/55 et des jantes spécifiques « JP4 » de 18 pouces, tandis que les voies avant et arrière sont élargies de 10 mm de chaque côté.
Le Renault 4 JP4x4 Concept bénéficie d'une transmission intégrale
disponible en permanence grâce à l'ajout d'un second moteur électrique sur l'essieu arrière, permettant de rouler en quatre roues motrices sur les terrains sablonneux.Photos
Renault 4 JP4x4 Concept Copyright Renault Design / 17mars