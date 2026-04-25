Le concept GT « Time to Shine » de Lynk & Co constitue une déclaration d'intention

Lynk & Co
lève le voile sur le concept car GT « Time to Shine »
à l'occasion
du salon de l'auto
de Pékin 2026. Le coupé Gran Turismo deux portes
incarne une étape clé dans l'histoire de la marque Lynk & Co. Il synthétise dix années d'évolution en matière de design, d'expertise en sport automobile
et d'ambitions en matière de performance.
Le concept-car « Time to Shine » se veut à la fois un hommage et une déclaration d'intention.
Pensé comme une expression audacieuse de l'ADN authentique et résolument orienté performance de Lynk & Co, le concept car GT illustre la vision
de la marque pour son prochain chapitre.Extérieur
Affichant des proportions GT « wide-body » classiques, le concept se distingue par un gabarit affirmé (4 780 mm de long, 2 000 mm de large et 1 330 mm de haut) et un empattement de 2 750 mm. La posture est basse, tendue et résolument dynamique.
Le design extérieur s'articule autour d'un principe central : une silhouette sculptée par la lumière. Un reflet en forme d'auréole parcourt la carrosserie, tandis que les surfaces évoluent et se transforment au gré des angles et du mouvement. Le concept met en valeur des lignes nettes et une approche résolument aérodynamique. Intérieur
À l'intérieur, le concept GT conjugue chaleur et performance. Pensé comme un espace
2 plus 2 ouvert, l'habitacle se veut accueillant et confortable, tout en s'organisant autour d'un poste de conduite orienté vers le conducteur.
Le cuir blanc Digital Shimmer instaure une atmosphère lumineuse et sophistiquée, subtilement contrastée par des éléments techniques qui soulignent la vocation sportive du véhicule. À l'arrière des sièges, la fibre de carbone Textreme 360, incrustée à la main, capte la lumière à la manière d'un éclat d'étoile, illustrant la rencontre entre matériaux de pointe et savoir-faire artisanal.Mode performance
Le concept se distingue par un bouton physique « plus » positionné sur la console centrale. Une fois activé, le véhicule bascule en mode performance : la suspension s'abaisse de 15 mm, des éléments aérodynamiques se déploient à l'avant comme à l'arrière, allongeant la silhouette de 100 mm, tandis qu'un aileron arrière se déploie.
L'ensemble de ces dispositifs fonctionne comme un système intégré visant à optimiser les flux d'air, renforcer l'appui aérodynamique et améliorer la stabilité à haute vitesse. En parallèle, le tableau de bord et les trois écrans numériques se rétractent, éliminant toute information superflue pour offrir au conducteur une expérience de conduite immersive focalisée sur la route.
Le concept GT s'inscrit dans l'héritage performance de la marque Lynk & Co. Pensé pour incarner cet ADN sportif, le concept adopte une architecture propulsion et une configuration 2 plus 2, associées à un châssis directement inspiré de l'univers de la compétition automobile. Il intègre des technologies avancées de contrôle du mouvement, portées par un châssis numérique alimenté par l'IA.
Côté performances
, le concept annonce un 0 à 100 km/h abattu en 2 secondes et une délivrance de puissance élevée et constante.