L'étude de design Vision Bmw Alpina annonce un nouveau chapitre pour Alpina

Présentée à l'occasion
du Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026
, l'étude de design Vision Bmw Alpina
ouvre un nouveau chapitre pour la marque Alpina.« Alpina a toujours incarné une vision très particulière de la performance et du raffinement, où vitesse et confort ne s'opposent pas mais se complètent naturellement. Notre rôle, en tant que nouveaux gardiens de cette marque, est de préserver cette singularité tout en la projetant dans un contexte contemporain »,
déclare Adrian van Hooydonk, Responsable du design du BMW Group. « La Vision Bmw Alpina illustre la manière dont ces valeurs peuvent aujourd'hui s'exprimer avec justesse, modernité et maîtrise, tout en donnant une orientation claire à l'avenir de la marque. »DESIGN
La Vision Bmw Alpina propose une interprétation de l'héritage de la marque, portée par une approche stylistique contemporaine.
La face avant se distingue par des volumes puissants et une posture orientée vers l'avant. Le « shark nose » réinterprète la célèbre double calandre Bmw sous la forme d'une sculpture tridimensionnelle qui structure l'ensemble du véhicule et met en valeur l'emblème de la marque.
À partir de la proue caractéristique, le design extérieur s'articule autour d'un élément graphique unique : une ligne de vitesse suffisamment marquée pour évoquer le mouvement. Émergeant des angles inférieurs de la face avant avec une inclinaison de six degrés, elle traverse les flancs du véhicule avant d'envelopper la partie arrière.« Avec la Vision Bmw Alpina, nous avons condensé chaque élément caractéristique de la marque dans sa forme la plus essentielle, avant de l'exprimer à travers une approche profondément moderne et sophistiquée »
, explique Maximilian Missoni, Responsable du design de Bmw Alpina. « Chaque détail traduit une véritable recherche de substance, qu'il s'agisse de l'ingénierie, des matériaux ou de l'histoire que le véhicule raconte. Les partis pris stylistiques demeurent subtils et se révèlent pleinement dans l'attention portée aux détails. Cet équilibre entre pureté et richesse définit notre approche du design Bmw Alpina. »PROPORTIONS
Avec une longueur de 5 200 mm, la présence de la Vision Bmw Alpina est imposante : large, basse et affirmée. La ligne de toit élancée du coupé
, étirée et fluide, exprime la performance et la capacité d'accueillir quatre adultes. SIGNATURES
Les bandes décoratives font partie intégrante du langage stylistique d'Alpina depuis 1974. Sur la Vision Bmw Alpina, elles sont réinterprétées dans une approche plus contemporaine, épurées puis intégrées directement sous le vernis de la carrosserie.
Les surfaces de retour orientées vers l'intérieur bénéficient d'un soin particulier et reçoivent une finition métallisée sombre qui se révèle pleinement à l'observation. Cette approche s'inspire de la BMW 507, dont les éléments chromés étaient uniquement appliqués à l'intérieur de la double calandre.
Le « shark nose » reprend la même philosophie. Les surfaces internes intègrent un motif graphique Deco-line finement travaillé, tandis qu'un contour rétroéclairé dissimulé se révèle une fois activé.
Une teinte blanc chaud caractérise la signature lumineuse diurne ainsi que le contour de la double calandre, évoquant les premières lueurs du jour sur les Alpes bavaroises. Des éléments cristallins illuminés viennent souligner avec précision le dessin fin des projecteurs.
La signature d'échappement à quatre sorties elliptiques est conservée, tout comme le lettrage « Alpina », réinterprété sous la forme d'un élément métallique usiné et poli intégré à la partie inférieure de la face avant. Les jantes de 22 pouces à l'avant et 23 pouces à l'arrière reprennent le design à 20 branches d'Alpina depuis 1971.HABITACLE
L'habitacle se distingue par l'espace
à bord, la qualité des matériaux et l'intégration des technologies. L'architecture intérieure repose sur des volumes clairement définis, où chaque élément est conçu comme une pièce à part entière.
La ligne de vitesse inclinée à six degrés se prolonge jusque dans l'habitacle, séparant visuellement une partie supérieure sombre d'une partie inférieure plus claire. Le cuir pleine fleur provenant de fournisseurs situés dans la région Alpine s'associe à des surpiqûres inspirées des célèbres Deco-lines de la marque.
Les détails artisanaux s'expriment avec une grande précision. Une couture spécifique, inspirée des surpiqûres réalisées à la main sur les volants historiques, apparaît par touches discrètes dans les teintes bleu et vert emblématiques d'Alpina. Les éléments métalliques bénéficient d'un traitement inspiré de l'horlogerie, associant surfaces satinées et polies grâce à une technique sophistiquée de biseautage.
Le cristal taillé avec précision est réservé aux commandes directement liées à l'expérience de conduite, soulignant l'importance particulière qu'Alpina accorde au plaisir de conduire.
À l'arrière de la console centrale, une bouteille d'eau en verre prend place aux côtés de verres en cristal Bmw Alpina qui émergent grâce à un mécanisme déployable automatiquement. Chaque verre est gravé de 20 Deco-lines et présente un rebord incliné à six degrés. Ils reposent sur des fixations magnétiques dissimulées et subtilement mises en lumière au-dessus de la console centrale en bois à pores ouverts.CONFORT
Le Bmw Panoramic iDrive, intégrant un écran passager, s'étend sur toute la largeur de la planche de bord à travers une interface numérique spécifiquement conçue pour Bmw Alpina. Les teintes bleu et vert emblématiques de la marque sont utilisées et gagnent progressivement en intensité lorsque le conducteur passe du mode Comfort plus au mode Speed dans l'affichage Bmw Panoramic Vision. MOTEUR
L'expérience de conduite est animée par un moteur V8, réglé pour délivrer la signature sonore caractéristique d'Alpina : profonde et feutrée à basse vitesse, expressive et intense à hauts régimes.
Bmw Alpina est devenue une marque exclusive de Bmw en 2026.« Bmw Alpina occupe une position unique dans notre portefeuille, entre Bmw et Rolls-Royce, alors même que nous observons un potentiel croissant sur le segment du luxe haut de gamme. Alpina bénéficie d'un héritage fort et d'une communauté internationale passionnée que nous souhaitons faire grandir, tout en préservant l'essence même de la marque : la vitesse, le confort et le raffinement »
, déclare Oliver Viellechner, Responsable de Bmw Alpina.