Le concept-car MG Cyber annonce un futur SUV hautes performances électrique du segment D

MG
dévoile en première mondiale le concept-car électrique Cyber
alliant héritage sportif et technologie au Festival of Speed de Goodwood 2026.
Le MG Cyber est un concept d'un futur grand SUV
électrique. Le concept Cyber annonce un futur modèle MG qui associe l'ADN sportif historique du constructeur aux dernières technologies dédiées aux véhicules électriques
.
Poursuivant l'héritage sportif de MG, le MG Cyber Concept explore ce que pourrait devenir un futur SUV
hautes performances
du segment D à l'ère de l'électrique. Il illustre une vision
plus large de l'avenir de MG, où les sensations de conduite peuvent s'exprimer à travers une gamme diversifiée de modèles et de styles de vie.
Le concept MG Cyber illustre toute l'étendue de la vision d'ingénierie et du savoir-faire technologique de MG : faire évoluer son héritage sportif vers un plaisir de conduire accessible à tous.
Conçu comme l'expression ultime de la marque MG, le Cyber Concept préfigure un futur SUV du segment D. Il puise son inspiration dans deux chapitres majeurs de l'histoire de MG : la quête permanente de vitesse incarnée par la EX181, détentrice de records de vitesse, et l'esprit d'innovation qui continue de façonner les productions du constructeur.
Le concept Cyber transpose cette philosophie vers un nouveau territoire.
Le grand SUV électrique hautes performances MG associe la polyvalence et la praticité attendues par les automobilistes d'aujourd'hui à l'émotion, au dynamisme et au caractère des voitures
de sport.
L'idée centrale du concept Cyber est celle d'une performance sans compromis. Le véhicule ambitionne de concilier une utilisation quotidienne avec un véritable plaisir de conduite, aussi à l'aise en ville que sur de longs trajets ou sur des routes plus exigeantes. Il traduit la conviction que le plaisir de conduire doit demeurer une composante essentielle, accessible et gratifiante de la mobilité électrique.
Le design du concept Cyber exprime cette ambition par des proportions puissantes, une posture affirmée et des surfaces sculptées qui évoquent à la fois l'athlétisme et le raffinement. Chaque élément a été pensé pour transmettre une impression permanente de mouvement et d'énergie, que le véhicule MG soit à l'arrêt ou en mouvement.
À propos de cette vision, Jozef Kaban, Vice-Président du Design Global de MG, a déclaré : « Un grand design commence toujours par les personnes, jamais par les produits. La technologie et l'innovation sont essentielles, mais elles peuvent être partagées. Le caractère, lui, ne le peut pas. L'avenir du design automobile consiste à créer des véhicules dotés d'une identité forte, immédiatement reconnaissable et capable de susciter un lien émotionnel. Un grand design doit éveiller la curiosité, provoquer l'enthousiasme et donner envie. Il doit faire sourire, arrêter les regards et inciter à découvrir davantage. Nos concept-cars MG incarnent cette vision de l'avenir du constructeur.Car un grand design ne concerne jamais uniquement la voiture. Il parle des personnes, de leurs expériences et de leurs rêves. Notre rôle est de les inspirer et de concevoir des produits qui enrichissent leur parcours de vie. »