Le show car Alpine A110 Future
ouvre la voie à la troisième génération d'A110
qui sera une sportive électrique
.
Conçu pour rester fidèle à l'ADN Alpine
tout en surpassant les meilleures sportives thermiques actuelles, le show car Alpine A110 Future repose sur la technologie Alpine Performance Platform
(APP).
Le mulet de développement Alpine A110 Future permet de tester la technologie APP.
L'APP est une architecture modulaire conçue pour couvrir plusieurs silhouettes et configurations de transmission à partir d'une même plateforme.
L'A110 Future préfigure la configuration coupé
deux places, dotée d'un double pack batterie réparti entre l'avant et l'arrière, associé à un double groupe motopropulseur électrique arrière. Cette répartition avant/arrière a été pensée spécifiquement pour offrir une hauteur de pavillon comparable à celle de l'A110 thermique actuelle, une position de conduite sportive et un habitacle conçu pour accueillir confortablement un large éventail de gabarits de conducteur et de passager.
Le système batterie 800 V répartit son énergie à 25 % à l'avant et 75 % à l'arrière. Il repose sur une technologie cell-to-pack répartie sur deux niveaux, intégrée dans un carter en aluminium moulé sous haute pression qui contribue directement à la rigidité structurelle du véhicule. Un Battery Management System centralisé et un faisceau de connexion en aluminium complètent le pack.
Le groupe motopropulseur électrique de l'Alpine
A110 Future intègre le système Alpine Active Torque Vectoring 2.0 avec deux moteurs électriques arrière, animés par des machines électriques 3-en-1 dotées d'onduleurs 800 V en carbure de silicium et d'une conception synchrone à aimants permanents pouvant atteindre 21 500
tr/min. Le système permet un contrôle précis et instantané à chaque roue, accompagné d'une signature sonore générée par ses propres moteurs électriques. Pensé pour la performance, le système utilise un pré-contrôle du couple, avec un système de recharge boost 400 V.
La même recherche d'agilité permet d'introduire des fonctionnalités conçues pour rendre l'A110 Future plaisante à conduire aussi bien sur route que sur circuit.
Les systèmes Alpine Active Torque Vectoring 2.0 et Wheel Slip Torque Control contribuent à réduire le sous-virage en entrée et en milieu de virage, en gérant les transferts de charge et le couple à l'accélération comme au lever de pied. Ils s'intègrent à une suite de contrôle plus large (couvrant le freinage, la direction ainsi que la gestion batterie et thermique) conçue pour s'adapter aux configurations propulsion et transmission intégrale de la plateforme.
Le développement s'appuie largement sur la simulation, permettant de gagner du temps et de réduire les coûts en limitant le recours aux prototypes physiques, tout en aidant à définir les spécifications techniques avant les essais
réels.
Le simulateur DiM250 driver-in-the-loop d'Alpine (construit autour d'un cockpit d'A110, d'un écran conique de 9 mètres et d'une technologie de mouvement hexapode reproduisant l'ensemble de la dynamique châssis) accompagne la mise au point du châssis, la calibration du groupe motopropulseur, le développement des pneumatiques et la création des fonctions de contrôle.