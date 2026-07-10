Le concept MG Go! annonce une citadine électrique commercialisée en 2027

MG
dévoile le concept électrique Go
! alliant héritage sportif et technologie au Festival of Speed de Goodwood 2026.
Le concept électrique MG
Go! est plus qu'un simple aperçu de la future citadine électrique MG du segment B: il incarne la volonté de la marque MG
de rendre la mobilité électrique grand public plus désirable et plus inspirante.
Le design du concept-car
anglo-chinois mêle influences rétro-futuristes et références aux modèles les plus expressifs de MG du milieu du XXáµ‰ siècle, notamment la MGB GT.
En tant que citadine
électrique du segment B, la MG Go! revisite l'esprit rétro-futuriste en s'inspirant de certaines des créations les plus jeunes et expressives de MG des années 1950 et 1960. L'identité britannique est réinterprétée pour une nouvelle génération, offrant un premier aperçu d'une future citadine attendue en 2027.
Le concept, tout comme le futur modèle de série, a été entièrement conçu par les équipes du MG Design Centre de Londres, sous la direction de Carl Gotham, Directeur du Design MG.
L'objectif n'est pas de créer un exercice nostalgique, mais un véhicule électrique
du segment B résolument contemporain : une citadine polyvalente
dotée d'une véritable personnalité, capable de se distinguer dans un segment concurrentiel grâce à son style.
Le langage stylistique du concept électrique MG Go! repose sur un nombre limité d'éléments qui rappellent les qualités les plus appréciées des modèles historiques de MG, notamment la MGB GT, symbole d'une élégance accessible, d'un plaisir de conduire authentique et d'une forte présence sans ostentation.
Le concept MG Go! ne se limite pas à un exercice de style rétro. Il affirme sa propre identité en rendant hommage au passé tout en s'inscrivant dans le paysage automobile
actuel. L'objectif n'est pas de susciter la nostalgie, mais de créer une voiture
capable d'établir un véritable lien émotionnel avec son conducteur.
La MG Go! constitue un clin d'œil contemporain aux MG sportives emblématiques, de la MGB GT à la MG Metro Turbo, en passant par les MG ZR et MG EX4. Elle traduit la conviction de MG que les voitures
du quotidien peuvent encore posséder une forte personnalité et créer un attachement auprès de leurs utilisateurs. Elle constitue une déclaration d'intention et une indication de la direction que prendra MG demain.
Carl Gotham, Directeur du Design Avancé à Londres, déclare : « Avec la MG Go!, nous voulions créer une voiture citadine et contemporaine, mais aussi chaleureuse, expressive et immédiatement attachante, incarnant tout ce que nous admirons chez MG. Il ne s'agit pas de regarder vers le passé pour le simple plaisir de la nostalgie, mais de retrouver la clarté, le charme et l'émotion qui ont toujours fait la singularité de MG, puis de les réinterpréter de manière résolument actuelle afin de créer un véhicule doté d'un véritable charisme. »