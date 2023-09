Le salon automobile IAA Mobility 2023 de Munich ouvre ses portes pour six jours

Leouvre ses portes du 5 au 10 septembre 2023 dans un contexte économique difficile, marqué par le ralentissement économique causé par l'inflation et a baisse du pouvoir d'achat des consommateurs européens.Alors que la plupart des constructeurs européens, à l'exception des constructeurs allemands, brillent par leur absence, lesse sont donnés rendez-vous à Munich.Les constructeurs allemands Audi Opel et Volkswagen présentent leurs nouveautés dans l'un des plus grands salons automobiles au monde.BMW présente le conceptMercedes présente le Renault présente leTesla, de retour sur le salon allemand après dix ans d'absence, présente la Model 3 optimisée.Les constructeurs chinois (Byd, Dongfeng, Leapmotor, MG, Seres, etc.) font le show et marquent l'offensive en cours sur le marché automobile européen.Près de 40% des exposants de l'IAA Mobility 2023 de Munich sont originaires de Chine.700 000 visiteurs sont attendus cette année à l'IAA Mobility 2023 de Munich, contre 410 000 visiteurs lors de l'édition de 2021 post-Covid-19.Cette année encore, l'IAA Mobility 2023 de Munich est le salon de la mobilité et mélange les voitures et les vélos. 750 exposants de 38 pays sont présents dans le Munich Exhibition Center.Q6 e-tron (intérieur uniquement)Vision Neue KlasseSeal UConcept DarkrebelConcept CLA Classe E All-Terrain EQA restyléeEQB restyléeCyberster Mini Cooper électrique Countryman électrique Concept Opel Experimental Corsa restyléeCorsa-e restyléeGrand Kangoo Scénic E-Tech ElectricModel 3 restyléeConcept ID GTI